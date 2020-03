Fire grunner til at det er så mye frykt rundt korona-viruset

Korona-utbruddet kommer på toppen av det årlige influensa-utbruddet. Vaksiner mot vanlig influensa finnes imidlertid godt tilgjengelig over hele Norge. Det finnes flere ulike typer influensavirus, og hva vi blir syke av varierer fra år til år.

WHO samler kontinuerlig inn data om disse virusene, slik at vaksinene kan tilpasses fortløpende. Derfor pleier vi å ha vaksiner klare når influensa-bølgen treffer Norge.

Siden Covid-19 er et nytt virus, virker ikke de vanlige influensa-vaksinene mot dette.

4. Det kan bli en global pandemi

Det er vanskelig å spå hvor stort korona-utbruddet blir. Verden og WHO er bedre forberedt nå enn ved utbruddet av svineinfluensa og SARS.

WHO har hevet alarmnivået til det høyeste nivået fordi det kan bli en pandemi, som betyr at smitten sprer seg voldsomt i alle verdensdeler. Til tross for alle tiltakene, fortsetter smitten å spre seg raskt.

Så mye sprer smitten seg på 24 timer, ifølge de ferskeste rapportene fra WHO:

Fra mandag 2. til tirsdag 3. mars:

Det ble registrert 1922 nye Korona-tilfeller globalt. Smitten ble oppdaget i åtte nye land og stater, Portugal, Saudi Arabia, Senegal, Marokko, Tunisia, Jordan, Latvia og Andorra.

TILTAK: I Seoul i Sør-Korea er det satt inn massive tiltak for å hindre mer spredning .Jung Yeon-je/ NTB Scanpix

Fra tirsdag 3. mars til onsdag 4. mars:

Det ble registrert 2223 nye korona-tilfeller globalt. Smitten ble oppdaget i fire nye land, Argentina, Chile, Polen og Ukraina.

Fra onsdag 4. mars til torsdag 5. mars:

Det ble registrert 2241 nye korona-tilfeller globalt. Smitten ble oppdaget i fem nye land og områder, Bosnia-Hercegovina, Ungarn, Slovenia, Palestina og Gibraltar.

De daglige rapportene fra WHO kan du følge her.

I Norge settes stort sett smittede personer og potensielle smittebærere i hjemmekarantene, og resten av oss bes om å vaske hender og bruke sunn fornuft. Avdelinger, institusjoner eller skoler med smitte kan stenges for en periode. Store folkefester og arrangementer kan avlyses eller stenges for publikum. Folkehelseinstituttet har advart mot å reise til risikoområder.

Forklaring til grafikken i punkt 1: FHI presenterer en modell for korona-smitte, som har en smitterate på mellom 2 og 3,1, det betyr hvor mange personer hver Korona-bærer vil smitte i gjennomsnitt. Tallet 2,6 er det avrundede gjennomsnittet av disse to, derfor har TV 2 brukt det tallet i utregningen. Smitteraten fra vanlig influensa er 1,3, dette er hentet fra en stor internasjonal studie. For å finne ut hvor mange personer som blir smittet av korona og influensa, har TV 2 modellert, altså utregnet, smitte i fem ledd.