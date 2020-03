Falla endte på 31. plass i sprintprologen og går dermed ikke videre til kvartfinale i verdenscupsprinten på Konnerud.

Falla var tre hundredeler unna å ta seg videre.

Det så lenge ut til at Falla skulle ta seg videre med et nødskrik, men helt på tampen snek Martine Engebretsen seg forbi sprintdronningen.

Slovensk prologseier

Det betyr at Falla kan se langt etter å vinne sprintcupen sammenlagt. Hun lå på 4. plass før sprinten på Konnerud, 98 poeng bak svenske Linn Svahn.

– Det var ikke det helt store. Hun hadde garantert ambisjoner om å kjempe om seieren og kneppe innpå konkurrentene i sprintcupen. Det er en såkalt sjokkexit, sier TV 2-ekspert Petter Skinstad.

– Hun har gått en del svake prologer de siste årene, så det var bare et spørsmål om tid før hun ville ryke. Det har gått litt tyngre i sprint og i prologer for Falla de siste årene. Det handler mest om at konkurrentene er blitt bedre, fortsetter Skinstad.

Mathilde Myhrvold ble overraskende beste norske jente i prologen med en sterk femteplass.

I snøværet på Konnerud var den slovenske veteranen Katja Visnar best av alle. Nærmest seg på resultatlista hadde hun svenske Jonna Sundling, mens Anamarija Lampic sørget for to slovenske jenter i topp tre.

Klæbo til topps

Landslagsløper Ane Appelkvist Stenseth ble nest beste norske jente med sjuendeplass, slått med 2,25 sekunder av Visnar.

Falla var slått av Visnar med hele 6,76 sekunder.

Ti norske jenter er klare for utslagsrundene.

12 av 15 norske herresprintere gikk videre til kvartfinale. Kun Finn Hågen Krogh, Ansgar Evensen og Jørgen Sæternes Ulvang røk ut. Johannes Høsflot Klæbo vant prologen foran Håvard Solås Taugbøl.