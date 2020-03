Nav-utvalg: Må gjennomgå praksisen før og etter 2012

Det ble klart da delrapporten til granskningutvalget ble overlevert til arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen onsdag.

Granskningsutvalget overleverte onsdag delrapporten om rettstilstanden før og etter 2012.

– Utvalget har konkludert med at praksis før 2012 må gjennomgås. Dette er fordi krav om opphold i Norge er en restriksjon på den grunnleggende retten til fri bevegelighet for arbeidstakere og på etableringsretten, sier granskningsutvalgets leder Finn Arnesen.

Fakta om Nav-skandalen Siden 2012 har Nav feiltolket en EU-forordning som gir rett til å ta med seg sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger til andre EØS-land. Feiltolkningen kan også gå lenger tilbake. Minst 78 personer antas å være uriktig dømt for trygdesvindel på grunn av feil rettsanvendelse. Av disse er 48 personer idømt ubetinget fengsel. De resterende er enten idømt betinget fengsel eller samfunnsstraff. I underkant av 2.000 trygdemottakere har urettmessig fått krav om tilbakebetaling. Nav har omgjort en rekke feilaktige saker og hadde i midten av februar utbetalt rundt 34 millioner kroner til folk som har fått urettmessige krav. Regjeringen har nedsatt et utvalg som skal granske saken og levere sin rapport innen 1. juni.

Arnesen sier at den foreløpige konklusjonen er at det kan foreligge feilaktige dommer og uriktige tilbakebetalingskrav også før 2012.

Støtter Navs vurdering

– Utvalget mener det er nødvendig å se på praksis før 2012. Det vil vi gjøre, men hvordan vi skal gjøre dette, må vi nå vurdere. Jeg registrerer at flertallet i utvalget ikke konkluderer i synet på hvilke grupper det i så fall vil gjelde, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) i en pressemelding.

Utvalget slår samtidig fast at EUs trygdeforordning ikke gir anledning til å avslå krav om kontantytelser utelukkende fordi en bruker oppholder seg i et annet EØS-land.

De støtter også hovedtrekkene i Navs juridiske vurdering fra i fjor høst.

– Hovedkonklusjonen er i tråd med det myndighetene har lagt til grunn for det pågående opprydningsarbeidet. Det var riktig å trekke i nødbremsen i fjor høst, sier Isaksen og legger til:

– Navs opprydning fortsetter, tilbakebetalingene og tilbud om fri rettshjelp til dem som er berørt av feilen fortsetter. Å ivareta de berørte er det aller viktigste i denne saken.

– Deilig å høre

Elisabeth Thoresen leder AAP-aksjonen, som jobber for Nav-brukeres rettigheter. Hun sier hun er glad for å høre at utvalget var tydelig på at alle har en rett til å bevege seg fritt.

– Det var deilig å høre. Og så er jeg glad for at vi i dag har fått en klar melding om at diskusjonen som har gått i mediene den siste tiden, om det er rett eller galt at det har vært en feilpraktisering, den kan vi glemme. Norge har praktisert reglene feil, sier Thoresen til TV 2.



– Som mottaker av AAP selv, har jeg følt meg fanget og at jeg ikke har rett til å bevege deg som et fritt menneske. Derfor var det fint at Arnesen adresserte at vi ikke har hatt et godt nok blikk for retten til fri bevegelse, legger hun til.

Ekstern granskning

Det uavhengige utvalget skal gjennomføre en ekstern granskning av Nav-skandalen for regjeringen.