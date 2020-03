Han hadde sett det så ofte på film og TV. De tøffe politimennene i uniform, cowboyhatt og pilotbriller. De kjørte rundt i noen store flak av noen politibiler. Sorte og hvite ,så klart, med sheriff-merke på døra, blåsys og sirene på taket og skurker med håndjern i baksetet. Politibilene var Ford Crown Victoria Police Interceptor. Forkortet til Ford CVPI, blant hardcore-fansen.

Dette fenget Christian Forsbom fra Drammen. Han bestemte seg tidlig. En slik bil skulle han ha en gang. Han var villig til å grine blod for å få det til.

– Ja, dette ble drømmebilen for meg. Jeg kan ikke akkurat sette fingeren på hva det er, men de bilene de har noe ved seg som jeg bare digger, sier han entusiastisk.

Drømmer er til for å realiseres. Det sier et gammelt ordtak. Christian nøyde seg heller ikke med drømmen.

Reiser til USA og henter sin egen politibil

– Nei da, jeg er vel ganske fast bestemt på å gjennomføre noe nå jeg først har bestemt meg.

– Jeg fulgte den amerikanske Ebay-siden nøye. Titte på ulike brukte eksemplarer, leste annonser og lot meg underholde. Samtidig som det giret meg opp til å realisere drømmen, forklarer den sympatiske 30-åringen.

Her mangler bare sheriff-merket på døra og blålysene på taket. Foto: Privat

– På Ebay hadde jeg lagt merke til en kar som hadde spesialisert seg på salg av disse gamle Ford Crown Victoria-politibilene. Da jeg etter hvert ble moden for å kjøpe, hadde han ingen inne, men jeg tok kontakt likevel og fyren var kjempehyggelig og hjelpsom. Jeg sendte ham en slags bestilling på hva jeg kunne tenke meg. Ikke lenge etter kom det forslag på et eksemplar som jeg falt for, forklarer Christian.

For å gjøre en lang historie kort; det ble handel. En svart og hvit Ford CVPI som hadde tjenestegjort i Santa Monica Police Department, rett utenfor Los Angeles i California.

– Jeg og en kompis dro over for å hente den. Vi kjørte fra Los Angeles til New York. Fantastisk tur på 6.000 problemfrie kilometer. Vi kjørte deler av Route 66 og alt var bare fryd og glede … V8-motoren på 4,6 liter og 250 hestekrefter malte som en katt hele veien og snille bensinpriser bidro til at bensinfyllingene bare var hyggelige.

Kalddusj ...

Men da bilen etter hvert kom hjem og skulle registreres, startet problemene.

En stolt eier foran politi-Forden i USA. Fortsatt lykkelig uvitende om hva som ventet når han fikk bilen hjem. Foto: Privat.

– Jeg fikk meg en kalddusj, sier han på en måte som gjør at du nesten hører grøssingen i stemmen hans.

– Det som skjedde, var at avgiftene jeg hadde regnet på før jeg kjøpte bilen, overhodet ikke stemte. Da jeg skulle ha skilter på bilen, viste det seg at det ble nesten 200.000 kroner dyrere enn antatt. Her kan du virkelig snakke om å gå på en kjempesmell. Først ble jeg iskald, så ble jeg glovarm og så kald igjen. Du snakker om nedtur.

– Her har jeg spinket og spart penger i mange år for å få råd. Så skjer dette…

Forskjell på solgt-dato og reg-dato

– Jeg kjøpte bilen som 2012-modell. Det er den også. Bilen ble kjøpt av Santa Monica Police Department. Kjøpsdato framgikk av dokumentasjonen jeg fikk før jeg kjøpte bilen.

– Det jeg ikke visste, var at bilen ikke ble registrert, men satt rett på et lager. Den ble ikke registrert og tatt i bruk før i 2014. Det vil si at jeg dermed mister to års bruksfradrag ved berging av engangsavgiften … Avgiften øker da med nesten 200.000 kroner.

6.000 problemfrie kilometer ble kjørt i USA, blant annet på legendariske Route 66. Foto: Privat.

– For meg vil det være et økonomisk selvmord å registrere bilen til den prisen, sier han litt oppgitt.

– Noen vil sikkert kalle med idiot som ikke sjekket dette nøyere før jeg kjøpte den. Selv mener jeg at jeg «fulgte boka» så godt det lot seg gjøre. Produsert da og da, solgt da etc. Jeg ønsker uansett å stå fram med min historie, så ikke andre kommer i skade for å gå i samme fella …

Men Christian er ikke den som lar seg knekke av et lite nederlag. Snarere tvert imot. Han krummer nakken og går løs på nye oppgaver med godt mot.

Det gjelder å ikke gi seg. Da det skar seg med 2012-modellen, importerte Christian like godt en 2009-modell, sivil politibil, istedenfor. Med full police-spekk, selvfølgelig. Foto: Privat.

Importerer enda en

– He, he … Nei, jeg ble ikke sheriff ved første forsøk, gitt, sier han med en liten latter.

Vi skjønner at den driftige drammenseren har mer i gjære …

– Ja, akkurat nå er en annen eks-politibil på vei over «dammen» Selvfølgelig en Crown Victoria. Selvfølgelig fortsatt en politibil, men denne gangen i sivilutgave. Koksgrå, men med fult Police-spekk. Gjett om jeg gleder meg …

Denne gangen kan vi også garantere at førstegangs registeringsdato også er sjekket.

– Det kan jeg love deg at deter. Sikkert 400 ganger. Minst.

Så da får Toyota 4Runneren med store hjul og altfor mange ekstralykter snart selskap i garasjen.

Den første vet han ikke riktig hva han skal gjøre med enda.

– Tja… Vil noen kjøpe den, så vurderer jeg salg, ellers blir den stående på lager til avgiftene blir såpass spiselige at jeg kan registrere den. For det er bare en ting som er bedre enn å ha en vaskekte amerikansk politibil. Det er å ha to … En sivil og en uniformert. Da må man vel kunne kalles litt sheriff – tross alt?

Video: Hør på lyden fra denne Forden! Vi garanterer gåsehud.