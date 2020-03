Det populære bandet, Genesis, annonserer nå comeback med flere konserter i Storbritannia i november og desember. Det melder blant andre avisen The Guardian.

Gruppen ble i praksis oppløst i 1998, selv om de ikke bekreftet det offisielt. Nå samles trioen på nytt, bestående av vokalist og trommeslager, Phil Collins, og gitaristene Mike Rutherford og Tony Banks.

– Det er fortsatt en Genesis-lyd der. Jeg har savnet det, og gleder meg til å spille det igjen, uttalte Rutherford på BBCs morgenradioshow, «Zoe Ball's».

– Det føles fantastisk og riktig på samme tid. Sangene våre har blitt spilt mye i samtiden, men vi har bare hatt to show på de siste 28 årene, fortsatte han.

Annonserte på Instagram

I forkant av deltakelsen på morgenradioshowet delte gruppen en post på Instagramsiden deres med teksten: «Og så var det tre».

Sist gang gruppen var samlet, var i 2007. Siden den gang har fansen konstant spekulert i muligheten for en ny reunion. Etter at de tre ble sett sammen på en New York Knicks kamp i Madison Square Garden, ble ryktene satt igang på nytt.

Endringer

Rockegruppen ble startet i 1967, og deres produksjon mellom 1970 og 1977 regnes som noe av den beste og viktigste innen progressiv rock. Mellom 1980 og 1992 var det et av verdens mestselgende band med utsolgte konserter verden rundt.

Gruppen har endret både medlemmer og stilarter etterhvert som tiden har gått. Etter at en av gruppens medlemmer, Peter Gabriel, forlot bandet, skiftet gruppen gradvis stil over i retning pop. Phil Collins kom deretter inn og overtok som vokalist.

Et år senere sluttet også Steve Hacket, og gruppen har deretter bestått av trioen Collins, Rutherford og Banks.



I anledning comebacket får gruppen hjelp av en helt spesiell gjest. Sønnen til Collins er nemlig en svært flink trommeslager, ifølge Collins selv.

– Han spiller som meg, og han har omtrent samme attitude som meg. Så det er en god start, sier en stolt far.

Kjente låter

Artistene lover at det vil være mange kjente låter i repertoaret på konsertene.

– Det er sanger du føler du må spille fordi publikum vil føle seg sviktet hvis du ikke gjør det, forteller Collins.

Blant gruppens mest kjente låter er «Invisible Touch», «Land Of Confusions» og «I can't Dance».

Billetter for den nye turneen vil bli lagt ut for salg den 6.mars.