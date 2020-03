Det gjøres i etterkant av at det en større mengde med munnbind har forsvunnet fra et lager på sykehuset, skriver VG.

– Vi grep fatt i dette etter at ganske mange vanlige munnbind forsvant fra lager, Sissel Taklo, leder for innkjøpsavdelingen ved Oslo universitetssykehus til VG.

Til avisen sier leder for innkjøpsavdelingen ved Oslo universitetssykehus at de har sendt ut informasjon til klinikkledere, avdelingsledere og innkjøpere om at utstyret må bevares på egnede steder som blir overvåket.

Det har foreløpig ikke lyktes TV 2 å komme i kontakt med Taklo.

Stor etterspørsel

I takt med at antall korona-smittetilfeller har økt, har etterspørselen etter munnbind gjort det samme.

Apoteker rundt om i hele landet er tomme for munnbind.

For en uke siden var Apotek1 helt utsolgt for de ettertraktede munnbindene. Kommunikasjonsjef Kjersti Solberg Oftsad opplyste da om at de prioriterte å forsyne helsevesenet.

– Vi er helt tomme, både på apotek og på lager. Vi vet ikke når vi får flere munnbind. Det er sykehusene som prioriteres nå, sa Ofstad.

Ikke anbefalt

Folkehelseinstituttet opplyser på sine hjemmesider at friske personer ikke har behov for å bruke munnbind. De skriver videre at personer som bruker munnbind oftere tar seg til ansiktet, noe som igjen kan øke smittefaren.

De skriver derimot at personer som er smittet kan bruke munnbind for hindre smitte til andre.