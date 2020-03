Petter Nyquist ble apatisk og mistet korttidshukommelsen i fengsel

I kveld er det premiere på serien «Petter i fengsel» på TV 2. Petter Nyquist, kanskje best kjent som «Petter uteligger», har frivillig vært inne i fengsel i 30 dager.

– Jeg er veldig imponert over at han har gjort det. Det hadde aldri jeg gjort, forteller Trond Henriksen til God morgen Norge, som selv havnet i fengsel for første gang som 14-åring.

Var nysgjerrig

Grunnen til at Nyquist har valgt å være i fengsel, er på grunn av menneskene han har møtt i årene etter «Petter uteligger».

– Jeg ble nysgjerrig. Jeg kunne møte noen for fjerde gang på kort tid som sa at de hadde vært i fengsel og kommet ut igjen. Og så var de egentlig på samme sted som de var før de kom i fengsel, forklarer Nyquist.

Han kjenner mange som har vært i fengsel og som har forskjellige erfaringer. 41-åringen fikk derfor lyst til å prøve selv.

– Det er viktig å påpeke at en måned er ikke mye. Jeg vil aldri kunne oppnå de samme følelsene, og føle på det samme som Henriksen og andre jeg har møtt i fengselet, sier Nyquist.

Han går ut fra opplevelsen med en større forståelse for hvordan ting fungerer i et fengsel. Nyquist påpeker at det var viktig for han å møte innsatte i deres omgivelser, og ikke bare snakke med folk som tidligere har sittet i fengsel.

Ble soningsskadet

Det å sitte inne i en måned kjente Nyquist godt på kroppen. Livet som innsatt består av mange rutiner og mindre stimuli enn man ellers er vant til.

I tillegg sov 41-åringen ekstremt dårlig.

– Jeg hadde kanskje i snitt én til tre timer søvn før jeg våknet av at noe ikke stemte, også sovnet jeg igjen.

Det var flere ansatte og innsatte som påpekte at Nyquist ble tydelig påvirket av fengselslivet. Han ble både apatisk og blek i ansiktet.

I tillegg begynte Nyquist å miste korttidshukommelsen sin, og måtte skrive ned alle beskjeder han fikk.

– Jeg tror det handler om de rammene du er i. Man blir fulgt over alt, og da slutter man å tenke selv, forklarer 41-åringen.

Kjenner seg igjen

Henriksen havnet i fengsel allerede som 14-åring og kjenner seg igjen i beskrivelsene til Nyquist.

– For meg var fengsel en videregående skole i kriminalitet, forteller 51-åringen.