Onsdag slo nestleder Ola Elvestuens uttalelser til TV 2 ned som en bombe i Venstre.

– Trine har nok først og fremst lyttet til seg selv, for å sikre egen posisjon, sa Venstre-nestlederen til TV 2 om prosessen da han ble vraket som klima- og miljøminister.

I samme runde ble Marit Vea, som var Elvestuens rådgiver, vraket. Hun er en av Oslo Venstre mest fremtredende politikere.

– Sitter på overtid

Nå sier hun til TV 2 at Skei Grande bør gå av som partileder.

– Jeg opplever at Trine Skei Grande sitter på overtid som leder. Hun har gjort en fantastisk jobb for Venstre gjennom mange år. Jeg forventet at hun i god tid før årets landsmøte ville varsle sin avgang, slik at de som ønsket å ta over ledervervet kunne bruke vinteren til å fremme sitt kandidatur. Det hadde gitt en ryddig prosess for både henne og partiet, sier hun.

Vea var andrekandidat for Oslo Venstre ved lokalvalget og sitter i bystyret.

Hun mener prosessen rundt Ola Elvestuen var uryddig, og mener kravet om fornyelse handler om Trine Skei Grandes posisjon.

– Jeg er enig i at det var en uryddig prosess rundt Ola Elvestuen. Mitt hovedanliggende er likevel at kravet om fornyelse i Venstre hele tiden først og fremst har dreid seg om leder, Trine Skei Grande. Løsningen på det er ikke å bytte ut alle andre. Løsningen er et lederskifte, sier Vea.

Trine Skei Grande har fått tilsendt uttalelsene til Vea, men har foreløpig ikke ønsket å kommentere saken.

Mister tillit i Oslo

Flere kilder i Oslo Venstre sier til TV 2 at Skei Grande er i ferd med å miste tillit i sitt eget fylkeslag.

– Trine sin tillit i Oslo er svekket etter endringene i regjering og tilliten var svekket også før det, sier en kilde.

Jarl Alnæs er mangeårig leder i Grünerløkka Venstre og anses som en nestor i Oslo Venstre. Han uttalte tidligere til TV 2 at han er sterkt kritisk til prosessen med å vrake Elvestuen som minister.

– Dette gikk fort og det ble bestemt uten at Ola var med i diskusjonen, og slik driver man ikke personalpolitikk, sa Alnæs.

Saken oppdateres.