Onsdag møtte Ole Gunnar Solskjær pressen før torsdagens kamp mot Derby County og Wayne Rooney i FA-cupen.

– Han var en fantastisk spiller for Manchester United og han spilte her lenge. Alle setter pris på hva han har gjort for oss, han er på Old Trafford ofte, og han vil få en god mottakelse av bortefansen, sier Manchester United-manageren.

Spøkte om Rooneys prestasjon

Han spøkte også med hvordan det blir å møte den tidligere United-helten.

– Han har scoret mange mål for Manchester United. Alle mål han scorer mot oss vil samtidig bli trukket fra det totale antallet hans, sa Solskjær med et smil.

– Wayne kommer til å ville vise hva han kan få til i denne kampen, og han ønsker å bevise at det fremdeles er liv i den gamle mannen. Vi må være på tærne og ikke gi ham rom, legger han til.

Solskjær røpet videre at hans egen sønn har hatt Rooney som sin favorittspiller. Det handler ifølge Solskjær like mye om at 34-åringens menneskelige kvaliteter.

– Han får alle til å føle seg bra, enten du er ti eller 80 år. Han var Noahs favorittspiller, ikke bare på grunn av det han gjorde som spiller, men for måten han var på som menneske, sa Solskjær.

Wan-Bissake usikker

Rundt skadesituasjonen kunne Solskjær fortelle at Daniel James ikke vil spille kampen mot Derby County, det samme gjelder for Marcus Rashford og Paul Pogba.

– Pogba vil ikke trene med førstelaget før neste uke, og så får vi se hvor lang tid der tar før han er tilbake, forteller Solskjær.

Aaron Wan-Bissaka sliter med ryggen og er usikker.