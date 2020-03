Dette opplyser Drammen kommune i en pressemelding onsdag formiddag.

Alle seks var i samme reisefølge som de to første personene som testet positivt på koronaviruset i Drammen.

Dermed er det bekreftet at åtte av de 12 personene, som vendte hjem etter ferie i Nord-Italia sist helg, er smittet.

– Ikke overrasket

Drammen kommune opplyser at det er tatt prøver av de siste fire også.

Tre av disse er negative, mens den siste ikke er ferdig analysert ennå.

– De personene som nå har testet positivt på koronasmitte, hadde symptomer som kunne indikere smitte. Så det er ikke så overraskende at vi nå står med flere positive prøveresultater knyttet til dette reisefølget, sier smittevernoverlege Einar Sagberg i Drammen kommune.

Han bekrefter at disse seks personene, i likhet med de to første smittede, har forkjølelses- og influensalignende plager, og ikke fremstår som alvorlig syke.

Var forbredt

Ifølge smittevernoverlegen kom ikke beskjeden om de positive prøvene som noen stor overraskelse på de seks personene heller.

Etter de to første positive prøvene var alle seks forberedt på at de også kunne være smittet, ikke minst på grunn av at de hadde symptomer som kunne indikere at de også hadde fått koronaviruset.

Alle åtte som nå har fått bekreftet at de er smittet av koronaviruset, har sittet i hjemmekarantene siden hjemkomsten fra Nord-Italia sist helg.

Fakta om koronaviruset En ny type koronavirus ble i desember oppdaget i Wuhan i Kina. Byen har 11 millioner innbyggere og er hovedstad i Hubei-provinsen.

Virussykdommen kan arte seg som en mild forkjølelse eller ha et alvorlig forløp med dødelig utgang. Blant symptomene er feber, tørr hoste og lungebetennelse.

Over 80 prosent får milde symptomer, risikoen er aller størst for eldre og syke.

Verdens helseorganisasjon (WHO) betegner situasjonen som en internasjonal folkehelsekrise.

26. februar ble det første tilfellet av viruset bekreftet i Norge.

Totalt er 19 personer smittet av koronavirus i Norge. 12 av de 19 tilfellene er i østlandsområdet, inkludert fem ansatte ved Oslo universitetssykehus og én lærer ansatt ved Etterstad videregående skole i Oslo. Seks av tilfellene er i Bergen, mens ett er i Tromsø. Ingen av dem er alvorlig syke.

Alle de smittede har tilknytning til smitte i utbruddsområder i utlandet. De er alle hjemmeisolert og følges opp av lokal helsetjeneste i sine respektive kommuner.

En norsk student bosatt i Firenze i Italia har også fått påvist smitte. 26-åringen skal ha besøkt Norge tidligere i måneden og er nå innlagt på et lokalt sykehus i Firenze.

Ullevål sykehus har innført nye karanteneregler på 14 dager for ansatte som har vært i smitteområder. De nye reglene vil berøre mellom 150 og 160 ansatte ved sykehuset. Antallet kommer trolig til å stige noe.

Folkehelseinstituttet har bedt norske helsemyndigheter om å forberede seg på en alvorlig epidemi. Kilde: Folkehelseinstituttet, NTB

Ifølge smittevernoverlege Sagberg er det derfor liten sannsynlighet for at de har smittet så mange utover sitt eget reisefølge.

– Vi vet at de har hatt kontakt med noen få etter hjemkomsten og før de ble testet og isolert. Vi vet hvem dette er og følger opp dem også, sier Sagberg.