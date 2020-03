Klokken 11.30 kalte Helsedirektoratet inn til sin daglige pressekonferanse om korona-viruset i Norge.

Utsetter operasjoner

Der kunne helsedirektør Bjørn Guldvog informere om at operasjoner av pasienter som de siste 14 dagene har oppholdt seg i områder med pågående smitte av korona-viruset utsettes, dersom dette er forsvarlig.

– Dette gjelder planlagte operasjoner som ikke må gjennomføres med en gang, og gjelder for personer som har vært i områder med pågående spredning av viruset. Dette kan gjelde både store og små inngrep, sier Guldvog.

– Ikke nok utstyr

Helsedirektøren sa også at Norge ikke har nok smittevernutstyr.

– Vi har ikke nok utstyr om vi ser fremover i tid. Vi trenger hjelp for å få mer utstyr til smittevern. Vi har utstyr i flere uker fremover, men vi trenger flere leveranser, eventuelt at vi får alternative løsninger på plass, sier Guldvog.

Helsedirektøren påpeker at det er en vanskelig markedssituasjon i verden, og at Norge er et av mange andre land som ønsker dette utstyret.

– Konsekvensen er at helsepersonell ikke har det utstyret de trenger for å gjøre den jobben de er satt til. Det kan også øke risikoen for smitte av andre pasienter, sier han til TV 2.



Større risiko

På tirsdag sa Guldvog at vi må forvente en større risiko for lokal spredning av viruset i Norge.

– Vi har hatt smittespredning innad i Norge. Men vi opplever fremdeles at vi har en ganske god kontroll over de som er smittet i Norge, sier han.

Han oppfordret også nordmenn til å være med på en stor dugnad for og unngå ytterligere smitte.

– Hvis du snufser, hoster, harker eller har feber – hold deg hjemme. Da er det ingen grunn til at du skal bevege deg ute blant folk. Hverken på t-banen, på flytoget eller på store arrangementer som i Holmenkollen til helgen, sa Guldvog.

Saken oppdateres!