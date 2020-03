Et norsk F-35 jagerfly tar av fra basen på Keflavik på Island for å overvåke og patruljere luftrommet over Sagaøya.

Dette er det aller første internasjonale oppdraget til det nye flyene og en milepæl for Luftforsvaret.

– Det er viktig for oss at vi faktisk lykkes med dette og at vi leverer et bidrag til NATO på en troverdig måte, sier forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen.

FORNØYD: Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen. Foto: Martin Giskejerdet/ Luftforsvaret

NATO-landet Island har ikke et eget forsvar og dermed ingen kapasitet til å møte landets behov for suverenitetshevdelse og overvåkning av luftrommet.

Flere NATO-land rullerer med å ha periodisk tilstedeværelse på Island i fredstid.

Det er femte gang Norge utfører oppdraget.

– Viktig å reagere raskt

Tidligere har det vært brukt F-16 jagerfly til å overvåke og identifisere fremmede fly i luftrommet over Island, men nå har de nye flyene med ny teknologi overtatt.

– Det er viktig at man kan reagere raskt dersom det skulle bli en trussel økning eller økt aktivitet. Derfor har 10 allierte nasjoner har delt på levere dette oppdraget siden 2008. Norge har vært en av de viktigste bidragsyterne, sier Jason Appleton, brigader for NATOs Allied Air Command.

ISLAND: F-35 overvåker luftrommet over Island. Foto: Martin Giskejerdet/ Luftforsvaret

De nye flyene ble erklært operative så sent som i desember i fjor, derfor er det jobbet på spreng for å F-35 klare.

At F-35 kan vise operativ evne i en slik operasjon, er en viktig milepæl frem mot full operativ evne i 2025, forteller sjef for Luftforsvaret, generalmajor Tonje Skinnarland.

Oppgavene ligner veldig på det som norske F-16 utfører fra Bodø flystasjon i dag (QRA). Det vil si at man har en utrykning på kommando for å identifisere ukjente fly utenfor norsk luftrom.

PASSER PÅ: En egen vaktstyrke på bakken passer flyene og teknologien FOTO: Martin Giskejerdet/ Luftforsvaret

Tror på flere oppdrag

Norge skal, på vegne av NATO, stå for dette i en periode på 3 uker i mars.

Detasjementet består av 130 soldater, befal, offiserer og sivile.

LEDER STYRKEN: Ståle «Steel» Nymoen, sjef 332-skvadronen leder styrken på Island. Foto: Martin Giskejerdet/ Luftforsvaret

– Vi har lært at det er personellkrevende å deployere med F-35 og det utstyret som kreves. Det er det operasjonkonseptet som vi har valgt som krever mye understøtte og i særdeleshet styrkebeskyttelse og beskyttelse av teknologien, sier Ståle «Steel» Nymoen, sjef for 332-skvadronen i Luftforsvaret.

Det er fire år siden sist Norge deltok med flystøtte i et NATO-oppdrag. Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen tror det bare er et tidsspørsmål før det vil komme nye internasjonale oppdrag.

– Det vil nok komme ytterligere oppdrag i tiden etter 2021, Sier Haakon Bruun-Hanssen, forsvarssjef.