Skjulte gebyrer på parkeringsapper

TV 2 hjelper deg har testet fire av de største parkeringsappene i Norge: EasyPark, Parklink, WayToPark og Apcoa Flow.

Noen av disse er svært lette å bruke, mens andre byr på større utfordringer.

Se testresultatene lenger ned.

Magnus Brøyn, teknologiekspert og byråleder i Coxit Public Relations, har testet de forskjellige appene. Han oppdaget etterhvert at de kan være et pengesluk hvis man ikke er forsiktig.

Liten skrift

For å bruke EasyPark-appen må man betale 15 prosent ekstra avgift alle steder i Norge, foruten i Sogndal. Dette gebyret er svært dårlig opplyst om i appen, og er samtidig skrevet med svært liten skrift.

DÅRLIG MERKET: Slik får du vite på appen at du betaler 15 prosent ekstra for parkeringen. NB! Pilen på bildet er påført av EasyPark selv. Foto: EasyPark

– Når det kommer til prisopplysning forholder vi oss til de gjeldende retningslinjene fra Forbrukertilsynet, skriver markedsansvarlig Ludvik Eide i EasyPark til TV 2 hjelper deg.

– Våre priser skal være opplyst på skilter ved p-automaten og i appen under registrering. Pris og vilkår må godtas før registrering kan fullføres, skriver Eide.

Under daglig bruk av appen vil man ikke se at det er et påslag i parkeringsappen. Det vil man kun se dersom man bruker tre kroner for å få sendt en kvittering via e-post.

– Alle prisopplysninger er tilgjengelig på våre hjemmesider, easypark.no, understreker Eide.

Gratis

WayToPark er den eneste appen som alltid er gratis.

Da vi prøvde Parklink appen på Gunerius i Oslo, kostet det ikke noe ekstra å bruke appen, men mange steder må man betale et påslag på 10 prosent. Dette kommer frem når man betaler for parkeringen.

Apcoa Flow brukes gratis i alle parkeringshusene til Apcoa, men på kommunale p-plasser og noen andre steder får man 10 prosent påslag for å betale med appen.

Dyre fakturagebyrer

Apcoa har automatisk skiltgjenkjenning i sine parkeringshus og det går som en drøm da Magnus Brøyn kjører inn i P-huset på Oslo City.

– Det er fremtiden, sier teknologi-eksperten, men tilføyer:

– Det er ikke så enkelt fordi du må ha den riktige appen. Her er det Apcoa Flow. Så hvis man skal oppleve den sømløse parkeringsfremtiden, må man gjerne ha en 7-8 apper, forklarer Brøyn som etterlyser ett Spotify for parkering slik at man slipper alle appene.

Brøyn understreker at det er viktig å legge inn alle kortopplysninger og automatiske trekk før man begynner å bruke appen.