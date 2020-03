Årsaken er at Borgarting lagmannsrett mener det er klart at en ankesak ikke vil føre til et annet resultat enn i tingretten, der Iversen ble dømt til fengsel i ett år og åtte måneder.

Da Iversen fikk dommen sin i oktober, sa han til TV 2 at saken ville «bli snudd på hodet» i lagmannsretten.

– Det (dommen) bryr jeg ikke noe om. Vi anker saken. Dette er bare startfasen, forretten av hele middagen, sa han til TV 2.

Iversen ikke trodd

I dommen fra Oslo tingrett går det tydelig fram at de ikke legger noen lit til Iversens forklaring. I dommen heter det at han fremstår lite troverdig.

Iversen var anklaget for å ha forsøkt å presse Kjell Inge Røkke for mellom seks og tyve millioner over en periode på tre måneder i løpet av høsten 2017 og nyåret i 2018.



Hele saken Iversen nå er rettskraftig domfelt for, startet da VG publiserte et lydbånd de hadde fått tak i.

Jannik har forklart at han ikke klarte å jobbe etter det, og at han ville snakke med Røkke for å komme til en løsning om kompensasjon.

Røkke trodd

Røkke selv understreket i retten at han ikke hadde noe med VG-saken å gjøre, samt at han ikke kunne betale ham.

Røkke-familiens advokat, John Christian Elden, uttalte følgende da dommen kom i oktober i fjor:

– Røkke noterer at retten finner anklagene mot seg for oppkonstruert og uriktige, og et ledd i et utpressingsforsøk. Retten fant bevist at Røkke forklarte sannheten i sin forklaring, og har ellers ingen oppfatning av straffesaken der han ikke var part.