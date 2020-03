Kamilla (28) sier at hun ble voldtatt av Babacar Sarr (29) – nå forteller hun sin historie

Hun er redd for at historien hennes skal skremme andre fra å anmelde voldtekt. Men Kamilla Visnes mener det er viktig at folk får høre hennes historie.

Den begynner på byen i Molde natt til 14. mai i 2017.

På utestedet Rød er det mange mennesker og god stemning. På dansegulvet er en av Moldes beste fotballspillere, Babacar Sarr.

Visnes kjenner ikke Sarr, men de har en felles bekjent. Når utestedet stenger i to-tiden, havner de på nachspiel hjemme hos Sarr, bare tre minutter bort i gata, sammen med 10-15 andre personer.

TILTALT: Tidligere Molde-spiller Babacar Sarr har ikke møtt opp til ankesaken i Norge. Han er etterlyst over hele verden. Foto: NTB Scanpix

I ettertid har et vitne, som var sammen med Visnes store deler av kvelden og natta, blitt bedt om å beskrive hvor beruset hun var på nachspielet. På en skala fra én til fem, beskrev vitnet henne som en femmer.

Lydopptak fra soverommet

Det samme vitnet har forklart at han trodde Visnes etter hvert sovnet på nachspielet. Selv har hun bare vage minner av hendelsesforløpet denne natta.

Det neste Visnes husker, er at hun våkner opp i Sarrs seng. Ifølge forklaringen hun ga i retten, er hun på dette tidspunktet fullt påkledd på overkroppen, med ytterjakka på og veska over skulderen.

På underkroppen er hun naken, og over henne ligger Babacar Sarr, sier hun.

Det er da Visnes skjønner at noe er galt, har hun senere forklart. Hun tar frem telefonen for å ta et bilde av Sarr, før hun legger den tilbake i veska. Ved et uhell starter hun i stedet et videoopptak med telefonen som fortsatte å løpe etter at hun hadde lagt den bort.

Dermed ble samtalen mellom dem tatt opp på bånd.

BODDE HER: Da Babacar Sarr spilte i Molde, bodde han i denne gata. Den ligger midt i Molde sentrum, få minutters gange fra utestedet. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

Lydklippet viser at klokken er 04.56 om morgenen når Visnes anklager Sarr for å ha voldtatt henne. Sarr nekter da for dette. Han sier også at de ikke har hatt sex.

Seinere samme dag drar Visnes til voldtektsmottaket. Prøvene hun tar der, viser at Sarr og Visnes har hatt samleie. Sarr har i retten sagt at de hadde frivillig sex tidligere på natten, og at han i opptaket kun nekter for at et samleie har skjedd etter at hun sovnet.

Visnes mener hun ble voldtatt og anmelder saken. Politiet tror på henne. Det samme gjør statsadvokaten, som tar ut en tiltale mot Sarr.

– Føler det kostet 150.000 å voldta meg

Fagdommeren i Romsdal tingrett er ikke i tvil om at Sarr voldtok Visnes. Han mener at hun var ute av stand til å motsette seg overgrepet fordi hun var beruset.

Tidslinje: Dette er Sarr-saken 1. januar 2013: Sarr flytter til Norge og signerer for kristiansandklubben Start.

Sarr flytter til Norge og signerer for kristiansandklubben Start. 12. juli 2014: Sarr går fra Start til Sogndal.

Sarr går fra Start til Sogndal. Senere i 2014: Sarr skal ha voldtatt en kvinne i Sogndal, men det skal gå flere år før saken blir anmeldt.

Sarr skal ha voldtatt en kvinne i Sogndal, men det skal gå flere år før saken blir anmeldt. 21. juli: 2016: Sarr går fra Sogndal til Molde.

Sarr går fra Sogndal til Molde. 14. mai 2017: Sarr skal ha voldtatt 28 år gamle Kamilla Visnes på et nachspiel hjemme hos seg selv.

Sarr skal ha voldtatt 28 år gamle Kamilla Visnes på et nachspiel hjemme hos seg selv. 15. mai 2017: Visnes anmelder saken. Sarr blir pågrepet og siktet for voldtekt samme dag.

Visnes anmelder saken. Sarr blir pågrepet og siktet for voldtekt samme dag. 16. mai 2017: Sarr blir løslatt fra politiets arrest.

Sarr blir løslatt fra politiets arrest. 21. mars 2018: Statsadvokaten tar ut tiltale mot Sarr for hendelsen i Molde.

Statsadvokaten tar ut tiltale mot Sarr for hendelsen i Molde. 6. juni 2018: Etter å ha forklart seg som vitne i Molde-saken, anmelder en kvinne den angivelige voldtekten i Sogndal i 2014. Saken er i dag under etterforskning, og Sarr har status som mistenkt.

Etter å ha forklart seg som vitne i Molde-saken, anmelder en kvinne den angivelige voldtekten i Sogndal i 2014. Saken er i dag under etterforskning, og Sarr har status som mistenkt. 17. august 2018: Sarr frikjennes av Romsdal tingrett, men dømmes til å betale oppreisning til Visnes. Statsadvokaten anker dommen.

Sarr frikjennes av Romsdal tingrett, men dømmes til å betale oppreisning til Visnes. Statsadvokaten anker dommen. 25. november 2018: Sarr skal ha voldtatt en kvinne natt til 25. november. Kvinnen mener seg voldtatt på to hoteller i Oslo. Hun anmelder saken.

Sarr skal ha voldtatt en kvinne natt til 25. november. Kvinnen mener seg voldtatt på to hoteller i Oslo. Hun anmelder saken. 18. januar 2019: Sarr fristilles fra sin kontrakt med Molde.

Sarr fristilles fra sin kontrakt med Molde. 5. februar 2019: Sarr signerer for russiske Enisey Krasnojarsk.

Sarr signerer for russiske Enisey Krasnojarsk. 14. februar 2019: Ankesaken skal opp for retten, men en tidligere lagkamerat av Sarr, som er vitne i saken, møter ikke opp. Saken blir utsatt.

Ankesaken skal opp for retten, men en tidligere lagkamerat av Sarr, som er vitne i saken, møter ikke opp. Saken blir utsatt. 3. juni 2019: Sarr skriver til Jim Solbakken, ifølge Solbakken selv, at han er i Senegal og ikke akter å møte i retten, fordi Mette Yvonne Larsen er opptatt i en annen sak. Han godtar ingen annen advokat.

Sarr skriver til Jim Solbakken, ifølge Solbakken selv, at han er i Senegal og ikke akter å møte i retten, fordi Mette Yvonne Larsen er opptatt i en annen sak. Han godtar ingen annen advokat. 7. juni 2019: Sarr blir internasjonalt etterlyst.

Sarr blir internasjonalt etterlyst. 12. juni 2019: Ankesaken er igjen berammet, men Sarr møter ikke opp. Hans forsvarer mener han ikke er lovlig stevnet.

Ankesaken er igjen berammet, men Sarr møter ikke opp. Hans forsvarer mener han ikke er lovlig stevnet. 1. juli 2019: Sarr går fra russisk fotball til saudiarabiske Damac FC.

Sarr går fra russisk fotball til saudiarabiske Damac FC. 12. september 2019: Statsadvokaten sender pågripelsesbegjæring og ny stevning til Interpol.

Statsadvokaten sender pågripelsesbegjæring og ny stevning til Interpol. 19. september 2019: Interpol i Saudi-Arabia skriver til Kripos at de 17. september har vært i kontakt med Sarr. De ber om ytterligere informasjon om saken og garanterer for videre samarbeid. Siden har ikke saudiarabiske myndigheter svart påtalemyndigheten.

Interpol i Saudi-Arabia skriver til Kripos at de 17. september har vært i kontakt med Sarr. De ber om ytterligere informasjon om saken og garanterer for videre samarbeid. Siden har ikke saudiarabiske myndigheter svart påtalemyndigheten. 27. september 2019: Lagmannsretten utsetter ankesaken på ubestemt tid, få dager før den er berammet for tredje gang (1. oktober).

Lagmannsretten utsetter ankesaken på ubestemt tid, få dager før den er berammet for tredje gang (1. oktober). 4. oktober 2019: Lagmannsretten avgjør at Sarr er lovlig stevnet og at han derfor ikke lenger kan anke den sivile saken. Sarr må derfor rettskraftig betale 150.000 kroner i oppreisning til Visnes.

Lagmannsretten avgjør at Sarr er lovlig stevnet og at han derfor ikke lenger kan anke den sivile saken. Sarr må derfor rettskraftig betale 150.000 kroner i oppreisning til Visnes. 1. februar 2020: Sarr sin kontrakt termineres av Damac FC.

Sarr sin kontrakt termineres av Damac FC. Februar 2020: Statsadvokaten i Oslo tar ut tiltale for voldtekt etter endelsen i november 2018.

Statsadvokaten i Oslo tar ut tiltale for voldtekt etter endelsen i november 2018. 26. februar 2020: Statsadvokaten i Oslo trekker tiltalen mot Sarr etter en polititabbe.

Dommeren viser til intime detaljer som for ham gjør det umulig å tro at samleiet skjedde frivillig. Han ser ingen grunn til å tro at Visnes lyver om sin egen bekledning da hun våknet.