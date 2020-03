Wenche lager pai med ørret og vårløk. Du kan bytte ut ørret med laks eller kokt skinke. Bruk en terte- eller paiform med løs bunn, eller en form i porselen. (22-24 cm.)

Paibunn:

125 g Melange margarin, kald i terninger (Etter samarbeid med produktplassering)

250 g hvetemel (gjerne blandet med litt grovt mel)

1 lite egg (kan erstattes av litt fløte eller vann) ca ¼ dl kaldt vann

Fyll:

3 dl crème fraiche eller matfløte

3 egg

1 purre eventuelt 2-3 vårløk i tynne skiver

Ca. 150 g skinn og benfri ørret i biter

Ca. 200 g revet ost

Salt og pepper

Slik gjør du:

Smuldre margarin i melet. Tilsett egg og vann, eventuelt fløte litt etter litt i melblandingen, og kna sammen til en glatt og smidig deig. Blir deigen for tørr, tilsett litt mer fløte eventuelt vann. Pakk deigen i et klede eller legg i en boks med lokk, sett i kjøleskapet og la deigen hvile i ca. 30 minutter.

Varm stekeovnen til 180-190 grader.

Ta ut deigen, kjevle ut til en rund deig og legg over i en smurt paiform. Deigen skal dekke kanten. Prikk deigen med en gaffel. Legg i bakepapir og fyll med tørkede erter, bønner eller ris slik at bunnen ikke krymper under steking. Forstek bunnen i ca. 15 minutter. Ta ut bakepapiret med erter/ris.

Del laks i biter, finsnitt purre/vårløk og legg over i den forstekte bunnen. Dryss over ost. Visp sammen egg og crème fraiche og smak til med salt og pepper. Hell egg og melkeblandingen over fyllet og stek den videre ved 180 grader i 40-50 minutter.

Paien skal være fast uten å være hard, når du kjenner på den på toppen.

Server med en grønnsalat eller råkost og dressing, for eksempel lett rømme smakt til med sitron finhakkede urter, eventuelt litt sennep eller majones, salt og pepper.