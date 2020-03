Flere skutt på grensen

Presset mot grensa har økt betydelig etter at Tyrkia fredag åpnet sin grense mot Europa. Titusenvis av mennesker har samlet seg for å prøve å ta seg gjennom grensegjerdet.

Etter en relativt rolig natt, ble det i morgentimene onsdag svært dramatisk i den tyrkiske provinsen Edirne ved grenseovergangen til Hellas.

Det kokte da over for en del av de som befinner seg på den tyrkiske siden av grensen.

Stormet grensegjerdet

En rekke flyktninger og migranter begynte å kaste steiner og forsøkte å storme grensegjerdet. Da ble det stygt og gresk politi svarte med å skyte varselskudd mot folkemengden.

TV 2´s reporter på stedet får opplyst at fire mennesker ble skutt i opptøyene, og to av dem skal ha blitt skutt og drept.

Disse opplysningene er ikke blitt bekreftet av myndighetene.

Said fra Afghanistan kom til Edirne for fem dager siden, etter å ha bodd i Tyrkia i seks år. Onsdag morgen var han og flere afghanere med på å demonstrere mot gresk politi ved grensegjerdet.

Forsøkte å hjelpe

– Gresk politi skjøt først med tåregass, deretter med skarpt. Jeg så 10-12 personer som ble skadet, sier Said til TV 2.

Han var selv med å bære personene som ble skutt til ambulansen, og har fortsatt blod på hendene når TV 2 snakker med han.

Said vet ikke om personene han forsøkte å hjelpe allerede var døde eller om de kommer til å overleve.

Mandag sirkulerte det også en video som angivelig viste en flyktning som ble skutt og drept på den tyrkisk-greske grensen. Denne videoen ble først avvist av den greske regjeringen som «fake news», og det tok lang tid før hendelsen ble bekreftet.

Tåregass og sjokkgranater

Hellas har også tatt i bruk tåregass og sjokkgranater for å drive vekk flyktninger og migranter som har samlet seg langs grensa mot Tyrkia.

Disse sammenstøtene skjedde i nærheten av grenselandsbyen Kastanies onsdag morgen.

Flere tusen immigranter har samlet seg i grenseområdet i Edirne i håp om å få reise videre.Foto: AP Photo/Giannis Papanikos

Tirsdag opplyste greske myndigheter at Hellas siden lørdag har hindret over 26.000 mennesker i å ta seg inn i landet. I tillegg er 218 personer pågrepet.

Tusener forsøkte tirsdag å ta seg over ei grenseelv fra Tyrkia til Hellas.

Samtidig har EUs utenrikssjef dratt til Tyrkia for å diskutere krisen og syriske Idlib.

Den tilspissede situasjonen har ført til økt press på grensen mellom Hellas og Tyrkia etter at Ankara fredag kunngjorde at landet har åpnet sin side av grensen for migranter og flyktninger som vil til EU.

EUs utenrikssjef Josep Borrell dro tirsdag til Tyrkia for å diskutere flyktningkrisen, samt situasjonen i syriske Idlib. Under det to dager lange besøket i Tyrkia har han med seg EUs kommissær for krisehåndtering, Janez Lenarcic.