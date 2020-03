Klopp liker ikke det han ser – får støtte av TV 2-ekspert

Han mener også at Liverpool per nå er et stykke unna der de har vært.

– Det er så jevnt på dette nivået at det er mange små detaljer der de ser ut som de er fem prosent dårligere enn det de har pleid å være. Både i arbeidsinnsats, press-spill, og organisering. De fem prosentene gjør at Liverpool ser ut som et lag det går an å slå, da de før var et uslåelig lag.

At det kan gi motstanderne større tro på at de kan slå ligalederen, er ikke utenkelig.

– Før denne perioden har Liverpool hatt et psykologisk overtak der de har følt at de vinner uansett, og for motstanderne har det vært at de taper uansett. Motstanderne får nå blod på tannen av det som har skjedd med Liverpool i det siste. Det var veldig tydelig spesielt mot Watford, men også mot West Ham, en kamp som de vant, men der West Ham så ut som de var høyere og mørkere enn det de vanligvis er. Det samme med Chelsea på tirsdag, mener Hangeland.

Ingen grunn til tittel-bekyrming

Men at Liverpool skal klare å rote bort Premier League-tittelen har Hangeland ingen tro på.

– Liverpool vinner Premier League. Det ville vært helt vanvittig om de ikke gjør det. Det ville i så fart vært tidenes kollaps.

På de 15 siste kampene i samtlige turneringer har Liverpool holdt nullen ni ganger og vunnet elleve av kampene.