Trondheim kommune opplyser under en pressekonferanse at de har fått bekreftet det første tilfellet av korona-viruset i Trondheim.

– En mann i 40-årene var på reise i Nord-Italia, og fikk påvist smitte tirsdag. Han har lette symptomer, og er isolert hjemme, sier Sagvik.

Mannen var på tur med et større reisefølge fra Trondheim. Kommunen jobber nå med å spore opp mennesker som den smittede har vært i kontakt med.

– Vi opplever at vi er godt rustet og vi har gode planer for å håndtere dette. Vi har høynet beredskapen fra grønt til gult. Vi opplever at pågangen er stor, og informasjonsbehovet stort. Vi må unngå krisemaksimering, men ta dette på alvor, sier kommunedirektør Morten Wolden.

Kommunen bekrefter at mannen som er smittet isolerte seg selv etter ferien, og har dermed ikke vært på jobb.

Med tilfellet i Trondheim er det nå minst 34 mennesker som har fått påvist viruset.