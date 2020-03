Leo's Lekeland-ansatte tok skrekkbilder i smug: – Vi hadde blitt stengt på dagen

Leo's Lekeland har en avtale med skadedyrselskapet Anticimex, som jevnlig undersøker kjøkkenet i deres forskjellige filialer. Det samme gjør Mattilsynet.

SMILEFJES: Mattilsynet har ikke funnet noe upåklagelig når de har besøkt Leo's Lekeland.

– Minst opptatt av renhold

Den tidligere daglige lederen i Leo's Lekeland påstår at renhold var lavt prioritert i lekelandet.

– Det sier seg selv at det ikke går an å ha fokus på renhold når de bare ansetter 17- og 18-åringer som ikke engang vet hvordan man støvsuger. Renhold var kanskje det de ansatte var minst opptatt av, påstår hun.

SKITTENT: Dette bildet har en TV 2-tipser tatt på Leo's lekeland. Foto: Tipser

Hun påstår at hun ofte måtte jobbe 10-timersdager.

– Det var rovdrift på de ansatte. Vi var alltid for få folk på jobb. Jeg forstår ikke det, for Leo's går med dundrende overskudd og har råd til å ansette flere, sier hun.

Kunder og ansatte i fokus

Leo's Lekeland er Nordens mest besøkte lekelandkjede. I Norge har de fem avdelinger. På sine nettsider opplyser de at selskapet i fjor omsatte for 630 millioner kroner.

Markedssjef Forssten sier til TV 2 at kundene og ansatte er deres høyeste prioritet.

– Uten dem så hadde det ikke vært noe Leo’s Lekeland. Sykemeldinger kan oppstå slik at det i perioder kan være litt få ansatte, men dette forsøker vi selvsagt å unngå, sier han.

– Luktet som et gamlehjem

En TV 2-tipser forteller at hun og barna flere ganger har måttet dra hjem fra Leo's Lekeland på grunn av stram urinlukt i småbarnsavdelingen.

– Vi har også funnet snus i ballbingen og store glasskår. Jeg opplever at ungdommene som jobber der ikke helt vet hva de skal si og gjøre når man melder fra, sier hun.

Tirsdag hevdet driftsleder Irene Skollerud at toalettene på Leo's lekeland blir vasket hver eneste time.

I BALLBINGEN: Leo's lekelands maskot Leo i ballbingen. Foto: Leo's Lekeland

Det samme sier markedssjef Forssten:

– Vi har et stort fokus på renhold, og vi vasker anleggene våre hver eneste dag. Toalettene skal vaskes hver time, sier han.

Den tidligere daglige lederen slår tilbake mot disse påstandene.

– Det var null kontroll på toalettene. Det stinket urin hos oss hele tiden. Det luktet som et gamlehjem da jeg kom på jobb, sier den tidligere daglige lederen.

– Vi vasket toalettene maksimalt én gang om dagen, sier 23-åringen fra Trondheim.

Hun sier at de ansatte kun gikk inn på toalettet, skrev navnet sitt på vaskelista – og gikk igjen.

– På den måten så det ut som om det ble vasket en gang i timen, men det ble det ikke. Det var utrolig ekkelt, sier hun.

– De unge ansatte skjønner ikke alvoret

Mats Widell fortalte TV 2 at han ved en anledning ble våt på sokkene da han var i ballbingen på Leo's lekeland. Det viste seg å være oppkast.

Han påstod at de ansatte bare moppet litt på gulvet i ballbingen.

– Akkurat sånn er det på Leo's lekeland. De unge ansatte skjønner ikke alvoret i slikt, og bare vasker litt rundt og satser på at det er greit. Leo's har egne vaskemaskiner til disse ballene, men de blir sjeldent brukt, sier den tidligere daglige lederen.

– Oppkast ble ofte bare tørket litt bort, og så ble ballbingen åpnet igjen, sier 23-åringen fra Trondheim.

Følger sjekklister

Da TV 2 tirsdag intervjuet driftsleder Irene Skollerud, sa hun at hun ikke kjente seg igjen i påstandene om at Leo's Lekeland er en bakteriebombe.

– Vårt hovedfokus er sikkerhet og renhold, og vi har daglige rutiner og lange sikkerhetslister som de ansatte følger. Hver eneste dag før vi åpner Leo’s lekeland følger vi rutinene og listene. Vi ønsker å være hundre prosent trygge på at Leo’s lekeland er trygt og rent, sa hun.

Skollerud sa at det er umulig å holde lekelandet hundre prosent rent.

– Vi er et levende organ, så noe støv vil man selvsagt finne. Vi vasker toalettene hver eneste time, men noen ganger skjer det at for eksempel en fireåring har et uhell på toalettet bare minutter etter at vi vasket. Da blir vi glade hvis vi får beskjed om det, sa hun.

På spørsmål om hvordan Leo's lekeland stiller seg til de mange tipsene vi har fått om manglende renhold, svarte hun dette:

– Vi skal selvsagt gå gjennom rutinene våre, selv om vi er sikre på at vi per i dag har gode rutiner.