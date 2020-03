– Man har ventet på når imperiet skulle slå tilbake

I forkant av Supertirsdagen var det Vermont-senator og selvutnevnt sosialist Bernie Sanders, som ledet an. På andreplass lå Joe Biden.

Det har endret seg etter at 14 delstater har avgitt sine stemmer i Demokratenes nominasjonsvalgkamp.

Bidens sterke resultat etter Supertirsdagen gjør derimot at han går forbi Sanders på antall delegater på landsbasis.

Førsteamanuensis i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo, Sofie Høgestøl, sier at det mest spennende man har sett onsdag morgen, er hvor mye som har skjedd i nominasjonskampene de siste dagene.

– På 72 timer kuppet den demokratiske partieliten prosessen, og sa at nå må vi skjerpe oss, sier hun.

Søndag trakk Pete Buttigieg seg fra valgkampen, mens Amy Klobuchar trakk seg på mandag.

– De stilte seg alle bak Biden i Texas. De visste at California var nok kanskje tapt, men at de fortsatt kunne vinne i Texas, sier Høgestøl.

Politisk håndverk

USA-kommentator Eirik Bergesen sier at det er politisk håndverk man har vært vitne til når Supertirsdagens resultater har blitt rullet opp.

– Dette er politikk. Det er dét det dreier seg om, og det kan Joe Biden. Han representerer Demokratene og er partilojal, mens Bernie Sanders ikke er det. Han har vært uavhengig, sier han og legger til:

– Det er det man har ventet på: Når skulle imperiet slå tilbake mot den som på mange måter kommer utenfra? Det gjorde de nå, og dette er politisk håndverk.

Høgestøl påpeker at det er én ting at partieliten uttrykte at det er riktig å stille seg bak Biden, men at velgerne også må gjøre det for at det skal ha en effekt.

– Det var jo ikke gitt at velgerne kom til å følge det rådet, men det har de gjort, sier hun.

Bernie Sanders har i sin valgkamp hatt et tydelig mål om å klare å trekke inn flere velgergrupper.

– Det har vært salgspitchen hans at han kommer til å vinne stort på Supertirsdag, at han kom til å vinne både Texas og California og at han kom til å få inn nye velgere, men det har han ikke gjort, sier Høgestøl.

Økt valgdeltakelse

Statsviter og kommentator i amerikansk politikk, Henrik Østensen Heldahl, påpeker at valgdeltakelsen har økt i de fleste delstater, men at dette ikke har hjulpet senatoren fra Vermont.

– Bernie Sanders sin idé om at han skal vinne når det er høy valgdeltakelse er feil, det har ikke skjedd, sier han og fortsetter: