Natt til onsdag norsk tid arrangeres Supertirsdag i USA. Blant de 14 statene landets demokrater stemmer i, er senator Bernie Sanders hjemstat Vermont.

I BURLINGTON: TV 2-reporter Mathias Ask.

Resultatene i staten er enda ikke inne, men valgdagsmålingene viser at senatoren tar en solid hjemmeseier, selv om tidligere visepresident Joe Biden tar viktige seire i andre stater.

– Bernie eller «bust»

– Jeg håper Bernie gjør det kjempegodt, for han er den eneste jeg liker, sier Jeff Crooks.

Han har kjørt de to og en halv timene fra New York for å overvære senatorens valgvake i hjemstaten.

Crooks vandrer rundt i valgvakelokalene i byen Burlington med et enormt Bernie Sanders-hode han har kjøpt på nett. Han opplyser til TV 2 at den ikke kostet særlig mye

– Jeg har tatt en del bilder sammen med andre mens jeg holder den hittil, sier han og ler.

– Hva er det du liker med Bernie Sanders?

– Jeg stoler på Bernie, og ingen andre. Han har stått for de samme sakene gjennom hele karrieren sin.

– Kunne du støttet Joe Biden om han vinner nominasjonskampen?

FRIVILLIG: April Broscius jobber som frivillig for Sanders-kampanjen. Hun sier hun og mange andre fra Vermont er veldig stolte over Sanders fordi han bryr seg om lokalsamfunnet sitt. Før han ble valgt inn i Kongressen var Sanders ordfører i Burlington, der han har bodd i over 50 år.

– Jeg stoler ikke på noe av det Biden sier. Jeg føler det ikke. Jeg liker Bernie. Det blir Bernie eller «bust». Det blir vanskelig for meg å støtte Joe Biden, sier han.

Crooks hadde ikke noe særlig forhold til Sanders før valget i 2016, da senatoren tapte nominasjonskampen mot Hillary Clinton.

– Stolt av Bernie

Jeff Wilson har bodd i Burlington de siste årene, og har støttet Sanders siden forrige valg.

Han sier til TV 2 at han synes det er synd at de moderatene demokratene har samlet seg rundt Biden for å ta innersvingen på Sanders.

LIBERAL: Jeff Wilson oppdaget Bernie Sanders da han gikk på universitetet i New Hampshire. I forkant av det hadde han ikke vært politisk aktiv.

– Jeg hadde håpet at det skulle vært litt mer samhold bland de progressive i partiet. Jeg er bekymret over konsolideringen, men jeg tror det kan gå bra for Sanders i store stater som California og Texas, sier han.

Han mener et Sanders-presidentskap kunne gjort mye godt for landet.

– Det drøyt halvannet året jeg har bodd her i Burlington har jeg blant annet gjort sosialarbeid og besøkt fattigere strøk. Det er mange her som lider, og som ikke har det ideelt. Vi er langt bak mange land, sier han.

Uansett hvordan kvelden går for Sanders, har Wilson planen klar.

– Nå skal jeg vandre litt rundt her, høre litt musikk, feire så høylytt jeg kan, og så skal jeg bowle, sier Wilson.