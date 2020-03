Rett før de første valgdagsmålingene fra Supertirsdag tikket inn, lovet den styrtrike forretningsmannen Mike Bloombergs valgkampsjef at de ville fortsette, uansett hvordan natten gikk.

– Bloomberg kommer «absolutt» ikke til å trekke seg i natt, uttalte valgkampsjef Kevin Sheekey til ABC News da.

– Om noen forventer at han tar en tidlig kveld, og at de kan gå hjem og sove tidlig, så kan de bare glemme det, fortsatte han.

Etter at resultatet fra flere stater viste skuffende resultater, meldte nyhetsbyrået AP, men henvisning til kilder «nær Bloomberg-kampanjen» at milliardæren nå vil revurdere om han vil fortsette kampen for å bli demokratenes presidentkandidat.

Bloomberg selv antyder imidlertid at han ikke er innstilt på å gi seg.

– Jeg er klar til å brette opp ermene, og fortsette å forene og gjenoppbygge USA, skriver han på twitter.

Ikke med før nå

Dette er første gang så langt i demokratenes nominasjonskamp at det var mulig å stemme på New Yorks tidligere ordfører, som ikke stilte i de første omgangene, i delstater som Iowa og South Carolina, og han har brukt enorme summer på at tirsdagen skulle gå i boks.

– Jeg vet dere ikke er vant til å se en mann fra New York i Florida midt på vinteren, uttalte en tilsynelatende fornøyd Bloomberg på sitt valgmøte i West Palm Beach natt til onsdag.

– Men i motsetning til presidenten, er jeg ikke her for å spille golf, eller for å gi hemmelig informasjon til Mar-a-Lago-medlemmer. Jeg er her fordi en seier i november starter i Florida.

I 04.30-tiden norsk tid gikk derimot en storfornøyd Joe Biden på scenen, etter en dramatisk snuoperasjon etter et godt resultat i South Carolina i helgen, samt en enorm mobilisering fra partiets moderate krefter som frykter at Bernie Sanders ender opp som partiets kandidat.