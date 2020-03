I natt arrangeres Supertirsdag i USA, der det kjempes om en tredjedel av alle delegatene de demokratiske motstanderne kan karre til seg, i kampen om å bli demokratenes presidentkandiat.

Før helgen var Vermont-senator Bernie Sanders i medvind, etter flere seire på rad, men plutselig i helgen kom tidligere visepresident Joe Biden på banen igjen. Dette skjer både fordi han tok en forventet seier i South Carolina, men også fordi Pete Buttigieg og Amy Klobuchar, som har trukket seg, har erklært støtte til han.

Jevn prognose

De første valgdagsmålingene kommer i 01-tiden natt til onsdag norsk tid. I forkant av dem, tror TV 2s tallknusere Terje Sørensen og Kjetil Løset at nattens resultat kan bli svært jevnt. De erklærte i 2016 Donald Trumps seier lenge før de store mediehusene i USA.

Ifølge deres prognoser, vil kvelden ende noenlunde slik:

Bernie Sanders - 491 delegater.

Joe Biden - 490 delegater.

Elizabeth Warren 195 delegater.

Mike Bloomberg - 162 delegater.

Pete Buttigieg - 0 delegater (har trukket seg).

Amy Klobuchar 0 delegater (har trukket seg).

– Grunnlaget for at vi har landet på dette, er basert på meningsmålinger som er gjennomført før valglokalene har stengt. Vi har videre vektet målingen utifra hvor godt de aktuelle byråene har truffet tidligere. Det er ganske stor kvalitetsforskjell, er vår erfaring fra tidligere valg, sier TV 2-reporter og tallknuser Kjetil Løset.

Han mener de siste dagenes omskiftninger, der to kandidater har trukket seg, utgjør en stor usikkerhetsfaktor.

– Spørsmålet er i hvilken grad det er blitt fanget opp av målinger som er gjort i forkant, selv om det er gjennomført mange av dem de siste 24 timene, sier han.

Viktig prosentgrense

Ifølge CNN har ganske mange av velgerne først bestemt seg de siste dagene. I tillegg har Fox News tirsdag kveld norsk tid publisert en måling som viser at mange demokrater ønsker en presidentkandidat som kan samle partiet.

– Det kan være til fordel for Biden, som er en moderat kandidat.

Et annet moment, er hvor nære mange av kandidatene er den magiske 15-poengsgrensen i flere delstater. Det kan utgjøre veldig stor forskjell hvorvidt kandidatene kommer over eller under.

– Under Stortingsvalg i Norge kjemper man om 19 utjevningsmandat om partiet kommer over fire prosent. I dette valget er det 15 prosent som er målet, og grensen avgjør mye. Om Bernie Sanders eksempelvis får 45 prosent i en stat, mens de resterende får 14 prosent hver, vil han gjøre tilnærmet rent bord. Om han får mindre, og de andre får 16 prosent, vil fordelingen være langt mer jevnt, sier Løset.

Selv om viktige stater som California, som deler ut flest kandidater i natt, garantert ikke kommer til å gi ut resultatene sine gjennom natten, de kan bruke opp mot en måned, tror Løset at man uansett vil sitte med gode indikasjoner onsdag morgen.

– Selv om mye forhånds- og brevstemmer telles sent, kommer vi til å få en ganske klar indikasjon på delegatene, sier han.