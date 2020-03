De første valgresultatene fra Supertirsdag er klare, etter at stemmelokalene i Vermont og Virginia stengte klokken 01.00 norsk tid.

Ifølge flere amerikanske medier, deriblant CNN og ABC vinner Joe Biden i Virginia, mens Sanders tar hjemstaten Vermont.

En halvtime senere stengte lokalene i Sør-Carolina, og også her vinner Joe Biden.

Seieren i Nord-Carolina er spesielt viktig for Biden, hvor det deles ut 110 delegater – tredje mest av delstatene på Supertirsdag.

Tidlig storseier for Biden

Vermont-senator Bernie Sanders avgir stemme i hjemstaten. Som forventet ble det en solid seier for Sanders på hjemmebane. Foto: Alex Wong/AFP

De tidligere resultatene er svært godt nytt for Biden, som med seire i Sør-Carolina (110 delegater) og Virginia (99 delegater) bygger videre på oppturen fra lørdagens seier i Sør-Carolina.

– Det føles godt. Jeg er usikker på hvor resultatene blir, men jeg har en god følelse, sier Joe Biden til CNN kort tid etter Virginia-målingen. Biden er i Los Angeles, California – hvor det senere i natt deles ut hele 415 delegater.

Valgdagsmålinger viser at Vermont-senator Bernie Sanders tok en selvskreven seier i hjemstaten. Vermont gir totalt 16 delegater.

Støttes av afroamerikanere

Den nøyaktige fordelingen av delegatene vil ikke bli klar på en stund, men foreløpige prognoser gir Biden over 50 prosent av stemmene i Virginia.

Valgdagsmålinger viser at hver fjerde velger i Virginia er afroamerikansk, og akkurat som i lørdagens storseier i Sør-Carolina er det Biden som tjener på dette.

Bernie Sanders følger et godt stykke bak med rundt 25 prosent av stemmene. Han holder seg dermed over den viktige sperregrensen på 15 prosent, og vil dermed motta noen av de 99 delegatene som deles ut i Virginia.

Dårlig nytt for utfordrerne

Resultatene er dårlig nytt for Mike Bloomberg og Elizabeth Warren, som begge ligger et godt stykke under sperregrensen i Virginia. Skulle resultatene fra valgdagsmålingene holde seg, vil begge gå tomhendte fra delstaten. De innledende resultatene til tross, Elizabeth Warren er ved godt mot.

– Mitt navn er Elizabeth Warren, og det er jeg som skal slå Donald Trump, sier senatoren fra scenen i Detroit, Michigan, under Supertirsdag. Hun tilbringer kvelden i en stat som ikke skal til urnene nå, men først stemmer om en uke. Det skal derimot hennes hjemstat, Massachusetts, der hun er forventet å tape i natt.

Resultatene vil komme løpende gjennom natten, i takt med at valglokalene stenger i 14 ulike delstaten. Alabama, Maine, Massachusetts og Oklahoma er neste på listen, hvor valglokalene stenger klokken 02.00 norsk tid.

Disse delstatene stemmer på supertirsdag Alabama (52 delegater) - stenger 02.00

(31 delegater) - stenger 02.30 California (415 delegater) - stenger 05.00

(67 delegater) - stenger 03.00 Maine (24 delegater) - stenger 02.00

(91 delegater) - stenger 02.00 Minnesota (75 delegater) - stenger 03.00

(110 delegater) - stenger 01.30 Oklahoma (37 delegater) - stenger 02.00

(64 delegater) - stenger 05.00 Texas (228 delegater) - stenger 02.00

(29 delegater) - 04.00 Vermont (16 delegater) - stenger 01.00

Til sammen skal 1357 delegater fordeles. Nattens resultater vil trolig gi en pekepinn på hvem som blir demokratenes presidentkandidat i juli.