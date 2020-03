Å få oppmerksomhet er ikke ukjent for Ole Einar Bjørndalen. Nå forteller han at det også har vært av det ubehagelige slaget.

– Telefonen har garantert blitt avlyttet fire ganger før, forteller Bjørndalen til TV 2.

– Hvorfor det, tror du?

– Det er noen som er nysgjerrige og vil ha informasjon, svarer skiskytterlegenden.

Bjørndalen hevder avlyttingen har skjedd i tre ulike nasjoner, inkludert i Norge. Han har også bodd i Østerrike og Hviterussland.

– Siste gang var for halvannet år siden. Første gang var for ti års tid. Da var jeg på mitt beste, og da hadde jeg flere avlyttinger på telefonen, sier Ole Einar Bjøndalen.

Bjørndalen sier at han «ikke hadde behov» for å anmelde, men han er sikker på at det har vært avlytting.

– Det hører man, og man ser hva som skrives i media. Det er opplysninger som kommer ut som ikke skal komme ut. Da merker man det. Man legger spesielt merke til det på PC; hva som forsvinner og hva som dukker opp, sier 46-åringen.

Bjørn Kåre Ingebrigtsen, tidligere landslagstrener i kombinert, har fortalt TV 2 at han tror mobiltelefonen ble hacket og tømt for innhold da han skulle trene opp kinesiske kombinerttalenter.

Bjørndalen har siden i fjor høst vært landslagstrener for de kinesiske skiskytterne. Han har ikke grunnlag for å si at han er blitt avlyttet i Kina.

– Men jeg har opplevd det i tre andre nasjoner, og Norge er ett av dem. Det er ikke uvant. Jeg er ikke veldig redd for det jeg har på telefonen, sier han.