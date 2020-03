Espen André Beinnes Svenøys datter er nemlig halvt asiatisk, og faren tror det var grunnen til at hun ble utsatt for behandlingen.

I en Facebook-post beskriver han hva som skjedde 29. februar da hun traff på en gjeng på rundt ti ungdommer i 16-18-årsalderen i alpinanlegget.

«De begynner å kjøre etter henne og roper «Koronavirus», «Watch out for the koronavirus» og «Here comes the korona». De er nærgående og kjører så tett på at hun også faller, og det skjer flere ganger», skriver Svenøy.

En av guttene slo henne også i ryggen med staven.

– Ikke greit

Datteren var sammen med to venninner med norsk utseende. De ble ikke gjenstand for samme oppmerksomhet.

«Derfor velger jeg å tro at det faktisk er årsaken», skriver Svenøy, og fortsetter:

«Nå håper jeg at vi voksne kan ta oss en prat med barna våre om dette. At koronaviruset skal bli nok en måte å hetse eller mobbe barn med litt annen etnisk bakgrunn er ikke greit.»

Bekymret over tøff språkbruk

Saken har vekket stor oppmerksomhet i lokalmiljøet, og Romsdals Budstikke har i flere artikler omtalt saken. Espen André Beinnes Svenøy forteller til TV 2 at de har fått enormt mye god respons og bare positive tilbakemeldinger etter at saken ble kjent.

– Som jeg har sagt til Budstikka: Det trenger ikke å være rasisme, men at en ungdomsgjeng plukker ut et uskyldig offer er ikke greit. En ting er dette med koronavirus, men det går også på den generelle ordlyden og måten ungdom snakker til hverandre på, sier han til TV 2.

– Dette er et alvorlig tema. Det er ikke greit at ungene våre holder på sånn med hverandre uansett om det er rasistisk motivert eller ikke. Det er en ekstremt tøff tone blant barn og unge, og jeg er bekymret for måten det snakkes på, sier han.

Ba om unnskyldning

I etterkant av hendelsen ble familien kontaktet av faren til en av ungdommene. Tre av de som sto bak, ønsket å møte datteren for å be om unnskyldning for oppførselen.

– De hadde hatt en god og lang samtale om det som hadde skjedd. De ville gjerne komme og beklage seg. Det gjorde de, og det var veldig bra, sier Svenøy.

Kommuneoverlege i Molde, Cato Innerdal, forteller mandag til Romsdals Budstikke at flere foreldre som har barn av utenlandsk opprinnelse eller med utenlandsk utseende har tatt kontakt som følge av saken. De har også opplevd at barna deres er blitt plaget på lignende måter.

Kommunelegen er klar på at dette er uakseptabelt og at smitte av koronavirus ikke har noe med genetikk eller utseende å gjøre.

– Dette spres helt uavhengig av hvordan folk ser ut, eller genene. Nå er det tid for at alle lærere, alle foreldre, alle voksne tar en runde med barna og oss selv, og tenker gjennom hvordan vi agerer, sier Innerdal til lokalavisen.