En hel sykkelverden er i sorg etter at sjokkbeskjeden kom tirsdag kveld.

40 år gamle Nicolas Portal er død etter hjerteinfarkt i hjemmet sitt i Andorra. Han hadde hjerteproblemer i 2009 og mistet da nesten hele sesongen.

Den tidligere proffsyklisten har i en årrekke vært en av de viktigste bakmennene i suksesslaget Team Ineos, som tidligere het Team Sky.

– Vi er alle knust av sorg etter den forferdelige nyheten. RIP, Nico. Ånden din vil alltid være med oss på landeveien, og du vil alltid være i våre hjerter, skriver Team Ineos på sine hjemmesider.

Gabriel Rasch. Foto: Gorm Kallestad

Rasch og Arvesen i sorg

Tidligere proffsyklist og nå også han sportsdirektør i Team Ineos, Gabriel Rasch, tar nyheten tungt.

– Jeg vet ikke hva jeg skal si. Det er bare så uendelig trist å miste ham. Jeg snakket med ham i går, og nå er han borte.

– Tankene går nå til konen hans og de to flotte ungene. Det må være forferdelig tungt for dem, sier Rasch til TV 2.

Kurt Asle Arvesen, tidligere proffsyklist i Team Sky og senere sportsdirektør i samme lag, er naturlig nok preget av nyheten tirsdag kveld.

Kurt Asle Arvesen. Foto: Berit Roald

– Han var jo med på alle Tour de France-seirene til Bradley Wiggins, Chris Froome, Geraint Thomas og Egan Bernal som sportsdirektør. Han var en av de beste sportsdirektørene når det kom til grand tours. Ingen andre sportsdirektører har så gode meritter i treukersritt, sier Arvesen, som nå jobber for det norske Uno-X-laget, til TV 2.

Stolt familiefar

Arvesen forteller at han møtte Portal, som etterlater seg kone og to barn, for siste gang da han var på Algarve rundt for to uker siden.

– Han er en av dem jeg har hatt best kontakt med siden Team Sky-tiden. Da vi møttes sist, viste han meg bilder av at han hadde vært på ski med sønnen sin. Han var stolt av barna sine.

– Hvordan var han som sportsdirektør?

– Han var veldig detaljfokusert og god med folk. Det er ikke tilfeldig at han var med på alle de Tour de France-seirene. Det er en krevende jobb. Jeg husker da han ble sportsdirektør. Vi lurte på hvordan han fyren som bare kunne fransk skulle fungere, men han lærte seg engelsk raskt.

At Portal døde såpass ung, gjør sjokket enda større.

– Man vet aldri hva som kan skje, det er sikkert, sukker Kurt Asle Arvesen.