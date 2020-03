Før vi går videre må én ting være klart. Det Vebjørn Hegdal viste i sprinten i U23-VM var imponerende.

Ved siden av å være imponerende, var det også gledelig at en utøver som har slitt litt de siste årene fikk igjen for den vanvittige innsatsen han har lagt ned siden midten av tenårene. Jeg tror det var mange som unnet Søre Ål-løperen denne, undertegnede inkludert.

Når det er sagt, er det langt fra å vinne U23-VM til å være selvskreven i en verdenscuptropp. Det er ikke vanskelig å forstå at man i seiersrusen mener det motsatte, men om man tar en titt bak resultatene har faktisk Skiforbundet helt rett når de tar ut andre løpere enn Hegdal.

For det første, så var det i det hele tatt litt overraskende at Hegdal ble tatt ut til U23-VM. Med fasit for hånd kan man selvsagt hevde at det var riktig å ta han ut, og det er vel også grunnen til at etterpåklokskap kalles den eneste sanne vitenskap.

U23-verdensmesteren har imidlertid røket i kvartfinalene i de fleste sprintene han har gått denne sesongen, med unntak av fjerdeplassen i norgescupåpningen på Gålå i november.

I Skandinavisk Cup i Vuokatti og Nes ble det exit i kvartfinalene, og det samme var tilfellet i NM på Konnerud i slutten av januar. Faktisk var ikke Hegdal blant de fem beste U23-løperne i noen av disse rennene, og da hans navn dukket opp på listen over de uttatte til U23-VM var det flere enn undertegnede som ble overrasket.

Heldigvis hadde Hegdal gått gode prologer, og sannsynligvis er det de som reddet deltakelsen i det som skulle vise seg å bli et gulløp.

Det er rennene over som danner grunnlaget for uttaket til verdenscupen på hjemmebane, og U23-sprinten var for ordens skyld ikke et av uttaksrennene. Det skulle også bare mangle, all den tid de fleste av de uttatte er for gamle for U23-klassen. Det er heller ikke å stikke under stol at nivået i U23-VM er et stykke unna verdenscup. Det er faktisk også et godt stykke unna toppnivået i norgescup, der den ferske verdensmesteren altså ikke har lykkes med å kvalifisere seg til verdenscup.



Så høyt er faktisk nivået i Norge, og da er det selvsagt i nasjonale renn en må vise seg frem når man ikke konkurrerer i verdenscup.

Da nytter det ikke å komme i etterkant å hevde at man burde være selvskreven på laget. Da er det i så fall ingen vits i å ha uttaksrenn.