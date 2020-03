Fyllesyke Julia (26) utløste full korona-alarm på Heathrow

Ifølge personalet var flere på mottaket virussmittet. Alle ventet på å bli testet. Venninnene prøvde å forklare at det bare var en god gammeldags fyllesyke, men personalet tok ingen sjanser.

Karantene

KORONATID: Da jentene havnet i karantene tenkte de det var på sin plass med en korona-øl. Foto: Privat

Etter jentene ble testet, ble de satt i karantene på et rom på korona-hotellet. Det luktet klor, og det var iskaldt, siden ventileringssystemet var avskrudd for å hindre smittespredning. For å gjøre opplevelsen hakket hyggeligere, bestilte de litt mat, og to corona-øl.

Jentene fikk beskjed om å være i karantene i to uker. Til slutt klarte de å overtale personalet om å ta resten av karantenetiden i Walentins leilighet i London, der hun studerer.

De er fortsatt i karantene i leiligheten i London. Nå venter de på prøveresultatene sine.

– Kommer du til å reise fyllesyk igjen, eller vil det bli en stund til?

– Kjenner jeg meg selv rett, så blir nok det noe jeg ikke kan unngå, svarer Walentin.