Det skjer nå både raske og store forandringer i bilmarkedet. Det som var kjempehot for tre år siden, er kanskje «not» på bruktbilmarkedet i dag. Dette har ført til at stadig flere ønsker å lease sin nye bil i stedet for å kjøpe den, og privatleasing er et fenomen som har økt kraftig de siste årene.

Å lease bilen gir forutsigbarhet. Du vet hvor mye du skal betale hver måned, og du vet at når leasingperioden er over kan du bare levere bilen tilbake. Det mest uforutsigbare da, er eventuelt hvor mye du må betale for påkost av ting som takstmannen mener går utover «normal slitasje».

Vedlikeholdsplikt

Når man leaser en bil, er det viktig å være klar over at det ikke er som en leiebil, hvor alt er inkludert. Som kunde har du riktignok inngått en langtidsleieavtale, men du har også inngått en avtale der du har påtatt deg både full bruksrett - og full vedlikeholdsplikt.

Dette betyr at det er du som har ansvaret for at servicer blir fulgt, dekk blir byttet og forsikring tegnet. På mange måter kan man si at leasingselskapets ansvar stanser idet du får nøkkelen i hånden.

Skjer sjelden

Med leasing oppnår du som kunde å flytte risikoen over på leasingselskapet, eller en forhandler som gjør en gjenkjøpsavtale med leasingselskapet. Her må du selvsagt være klar over at en oppegående aktør vil ta seg betalt for å overta denne risikoen. Dette gjøres ved å sette en forsiktig restverdi for å redusere tapsrisiko mest mulig.

Flere har henvendt seg til oss i Broom med spørsmål om det ikke er slik at man kan kjøpe ut bilen når leasingperioden avsluttes, med restverdien som kjøpesum.

Slik er det ikke, og store forhandlere vi har snakket med, sier at utkjøp av leasingbil er noe som skjer relativt sjelden – og da for det som kan kalles markedspris.

Forbrukerrådet advarer: Her er fellene du må passe deg for

Leasing har blitt stadig mer populært de siste årene. Noe av det viktigste for kundene er nok at dette gir et svært forutsigbart bilhold.

Restverdi

– Hverken leasingselskapet eller bilforhandleren har lov til å avtale med en kunde at vedkommende skal kjøpe ut bilen etter endt leasingkontrakt, fastslår Leif Christian Mathisen i Kverneland Bil Billingstad.

– Men det er vel mulig å kjøpe ut bilen man har leaset, forutsatt at ingen ulovlige avtaler er gjort?

– Ja, det er mulig, men skjer ikke ofte. Praksis er også forskjellig hos forskjellige forhandlere, men det er klart at vi strekker oss kanskje litt for å finne en løsning dersom det er en god, gammel kunde som spør, sier Mathisen videre.

– Hva er egentlig restverdi?

Mange får en stor og uventet regning når de leverer tilbake bilen



Når du får nøkkelen til leasingbilen, får du også ansvaret for å holde den i stand. Foto: istock

Mange misforstår

– Når vi setter en restverdi, innebærer dette at vi tar en risiko på hva den aktuelle bilen vil være verdt om for eksempel tre år. Noen ganger treffer vi, og da tjener vi penger. Men andre ganger kan vi bomme, og det kan bli ganske dyrt.

– Spesielt nå med all usikkerheten om hvilken teknologi man skal velge, og samtidig usikkerhet om hvor lenge elbil-fordelene blir beholdt, er det svært krevende å sette riktig restverdi. Men igjen – restverdien er ikke det samme som prisen for bilen ved utkjøp når leasingavtalen slutter. Jeg tror mange misforstår litt, og forveksler billån med restverdi, som er noe helt annet, sier han.

Leasing - for å slippe risiko

– Hvis jeg ringer deg dagen etter at jeg leverte en leasingbil tilbake, og spør om jeg kan få kjøpe den – hva skjer i praksis?

– Det kan være jeg sier ja til det, om du har vært kunde en tid. Prisen vi vil tilby deg, vil være det vi tror vi kan få for bilen på det åpne markedet. Og prisen er det ene og alene vi som forhandler som fastsetter.

– Folk må ikke glemme at vi faktisk lever av å drive med dette, og det sier seg selv at risikoen ville bli uhåndterbar dersom kunder skulle kunne kjøpe ut leasingbiler til restverdi. Det er jo faktisk slik at kunden i utgangspunktet har valgt leasing nettopp for å slippe risiko selv, understreker Leif Christian Mathisen.

– Det kan godt være at det finnes noen gråsoner i markedet, men jeg er trygg på at alle seriøse aktører er opptatt av å være korrekte og følge «boka» til punkt og prikke, slutter han.

LES MER: Én felle må du ikke gå i når du leaser bil