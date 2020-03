Forsikringsselskapene avdekker hvert år en rekke tilfeller av forsikringssvindel.

Svikrapport 2020 kom nylig fra Finans Norge, og tallene for 2019 viser dessverre at forsikringssvindel bare øker i omfang. Mens det i 2018 ble rapportert om 827 avdekkede tilfeller i skadeforsikring privat, hadde dette økt til hele 925 saker i 2019.

Den negative utviklingen over tid er også tydelig – fra 517 tilfeller i 2010 til siste års 925.

– Hvert år svindles forsikringsnæringen for betydelige beløp, samtidig er mørketallene store. Med økende oppmerksomhet på forebyggende arbeid, avdekkes stadig flere sviktilfeller ved avtaleinngåelse. Dette medfører store besparelser for selskapene, noe som også kommer kunden til gode ved reduserte priser, skriver Frode Bjeglerud, avdelingsdirektør Person og kriminalitet forsikring i Finans Norge, i forordet til rapporten.

Nesten en halv milliard

Når næring skadeforsikring tas med, ender antallet avslåtte skadeforsikringskrav totalt på 958 saker. I tillegg kommer 284 saker som gjelder syke- og uføreprodukter.

Medregnet en ekstra stor sak på næring, ble det til sammen avdekket svindel for 495,1 millioner kroner i norsk skadeforsikring i 2019. Veldig nært en halv milliard, altså.

Verstingen finner vi også siste år i kategorien «personbil/varebil/snøscooter/MC», som sto for mer enn en tredjedel (35 prosent) av avdekkede saker i 2019.

Nærmest deretter fulgte innbo/løsøre med 31 prosent og reiseforsikring (26 prosent). At andelen avdekkede saker blir så høy i disse kategoriene, skyldes at det er flest meldte skader her. Hele 319 saker gjaldt for eksempel motorkjøretøy.

Forsikringssvindel: De yngste er verstingene

Hvis noen bryter seg inn i bilen din, frister det da å plusse på erstatningskravet litt ekstra? Hos overraskende mange gjør det faktisk det. Foto: Newspress.

Mer tyveri fra bil

Hva ble det forsøkt svindlet mest med på bilsiden? Jo, i særklasse mest var det av materiell skade/kasko etter ytre påvirkning eller kollisjon. Dette gjaldt hele 61,1 prosent av disse sakene.

Tyveri av bil har gått jevnt og trutt tilbake, og fra en andel på 27,4 prosent i 2015, var andelen siste år 13,8 prosent. Dette er en naturlig følge av at moderne biler er langt vanskeligere å stjele enn tidligere tiders modeller.

Branntilfeller har også vist en nedgang, og utgjorde i 2019 bare 5,3 prosent av sakene. Tyveri fra bil ser til gjengjeld ut til å være et økende problem, og det samme gjelder hærverk.

Arrangerte skader

Samlet krav for de 319 motorkjøretøysakene i 2019 utgjorde drøyt 36 millioner kroner, og i snitt ble det svindlet for rundt 113.000 kroner pr. sak. Gjennomsnittsbeløpet for tyveri av og fra kjøretøy var 126.000 kroner, mens kaskoskadene hadde et gjennomsnitt på hele 101.000 kroner.

Over halvparten av alle tilfellene med svindel med motorkjøretøy skjedde ved at det ble levert inn et overdrevet skadekrav – eller at hendelsesforløpet var endret.

– Forsikringsnæringen ser fortsatt at det er en del arrangerte skader, blir det fastslått i «Svikstatistikk 2020».

Noen ganger er det ikke så vanskelig å se at man har med svindelforsøk å gjøre! Her var rattet surret fast og vinduene åpnet for at bilen skulle synke fortest mulig. (ill. foto)

OK, mener en av tre

– Den samlede summen slike saker genererer er stor. Dette er saker som er krevende å utrede, samt at det er vanskelig å definere omfanget og hvor organisert denne virksomheten er, heter det videre.

I Norge viser årlige markedsundersøkelser at forsikringssvindel er mer sosialt akseptert enn andre typer kriminalitet, spesielt blant unge. Det er også slik at menn er mer tilbøyelig til slik svindel enn kvinner.

Gjensidige gjennomfører hvert år en undersøkelse om folks holdninger til forsikringssvindel. Undersøkelsen viser at hele 15 prosent synes dette er helt greit, eller at det ikke har noen betydning at man svindler forsikringsselskapet sitt.

Ikke mindre enn en av tre under 30 år svarer at det er OK å plusse på litt ekstra på skademeldingen. Undersøkelser viser at det er aldersgruppen 20-29 år som hovedsakelig utfører svindel på reise og personbil.

Kan gi 6 års fengsel

– Mange unge tenker ikke over at forsikringssvindel er straffbart, og hvilke konsekvenser dette kan gi. Anmeldes man for forsikringssvindel kan dette begrense både fremtidige karrieremuligheter og reisevirksomhet ved eksempelvis visumnekt.

– De som blir tatt for forsikringssvindel, mister sin rett til erstatning og blir i tillegg uønsket som forsikringskunde. Man risikerer også erstatningskrav og politianmeldelse. Forsikringssystemet bygger på tillit mellom selskap og forsikringstaker. Brudd på denne tilliten er alvorlig, og blir derfor ofte straffet hardt av rettsvesenet. Forsikringsbedragerier har en strafferamme på inntil 6 år, fremholdes det i rapporten.

Nordvestlandet ærligst

I 2019 utgjorde menn totalt 66 prosent av de avdekkede sakene, mot 34 prosent for kvinner.

Noen geografiske forskjeller er det også. I forhold til folketall var antall avdekkede saker for skadeforsikring og syke- og uføreprodukter totalt høyest i Østfold, Telemark, Aust- Agder og Oslo. Også Finnmark, Akershus, Buskerud og Vestfold lå over snittet totalt, mens det var færrest avdekkede saker i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane, relatert til innbyggertallet.

