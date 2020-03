Ikke fordi de ansatte er syke, men fordi turistene svikter. Den siste uka har populære turistbyer merket en markant nedgang i besøkende.

– Redde for å bli syke

Hesten Cassandra lunter rundt i gatene i Brugge i øsende regnvær. For 55 euro får turistene en halvtimes sightseeing, med innlagt fem minutters vannpause for hesten og fotomulighet for turisten. Byguiden Karo sier det er merkbart færre turister i byen nå.

– Korona-viruset. Jeg tror mange folk er redde for å bli syke, sier hun. Ventetiden på torget er lang mellom hver kunde som hopper opp i hestekjerra.

Middelalderbyen Brugge er en av Belgias største severdigheter. Rundt 10 000 personer lever av turismen i byen. I overkant av åtte millioner turister besøker Brugge hvert år.

Den står på verdensarvlisten til UNESCO. Vi går inn i restauranten til Sangeeta og Suraj Gurung, opprinnelig fra Nepal. De eier to spisesteder i hjertet av Brugge. Midt i lunsjtiden er det nesten tomt. Det er uvanlig.

– Vi er redd for økonomien. Neste måned starter to uker med påskeferie. Da håper jeg det går bedre, sier Suraj Gurung. Tre ansatte er sendt hjem på ubestemt tid.

– Vi sa til dem at vi ikke hadde særlig mange kunder idag, så de kunne bli hjemme. Kanskje i morgen også, sier restaurant-eieren.

Avbestilte Kina-reise

De eneste gjestene er Daniela og Nicholas fra Canada. De avlyste en reise til Kina på grunn av Korona-viruset.

Nicholas Lopez og Daniela Castro var de eneste gjestene på restauranten til det nepalske ekteparet Gurung i Brugge i lunsjtiden.

– Vi fikk alle pengene igjen så vi kunne bestille en annen reise. Da valgte vi Europa og det har vært flott, sier Daniela Castro.

Avbestiller

I Canada kjenner de mange, både familie og venner, som har avbestilt reiser på grunn av koronaviruset, men de engster seg ikke.

– Jeg tenker at mediene overdriver litt med hensyn til hva som skjer, sier hun.

I turistperlen Brugge i Belgia lever 10 000 mennesker av turismen. Nå starter de første permitteringene etter koronaviruset.

Mandag høynet EU fare-nivået for koronasmitte. Nå er det moderat til høy smittefare. Det er særlig turistene fra Kina som svikter, men også amerikanere og turister fra andre europeiske land.



De som er kjappest til å kansellere, er de som har lagt opp til rundreiser, hvor Italia er inkludert. Verdens største museum, Louvre i Paris, har vært stengt i mange dager allerede.



Kansellert

Flyselskapene i Europa frykter store økonomiske tap på grunn av corona-frykten. Ikke siden finanskrisen i 2008 har bedrifter og turister unngått å fly i like stor skala.



Tusenvis av flyreiser er kansellert. I flere land har det vært frykt for korona-konkurser, og land som Italia og Frankrike forbereder seg på støttetiltak for å opprettholde farten på økonomien.



OECD senket mandag prognosen for vekst i 2020 fra 2,9 prosent til 2,4 prosent, men hvis krisen blir langvarig kan veksten bli helt nede i 1,5 prosent i år.

Ordføreren i Brugge er glad for at fotballlaget Club Brugge vinner serien i år, kanskje cupen også. For Covid19-viruset kan ramme byen hans hardt.

– Jeg håper at i løpet av noen dager eller uker så¨vil dette skli over og at bestillingene kommer tilbake, sier Dirk De Fauw, ordfører i Brugge.