Hendelsen skjedde ifølge Jonathans Facebook-post i Oxford Street midt i London om kvelden 24. februar.

Idet han passerte en gruppe mennesker, fikk han med seg at en mann så på ham og sa noe om koronavirus.

Jonathan stoppet og snudde seg. Mannen begynte å rope til ham, og plutselig var fire-fem menn og en kvinne helt oppi ansiktet hans.

– Jeg var sjokkert og sint fordi han hadde slengt en rasistisk bemerkning til meg og var frekk nok til å skrike til meg som om jeg hadde gjort noe galt. Plutselig falt det første slaget mot ansiktet mitt, skriver 23-åringen.

Han fikk tildelt enda et slag og ble forsøkt sparket før en av angriperne sa: «Jeg vil ikke ha koronaviruset ditt i landet mitt».

Mannen slo igjen, og Jonathan beskriver at ansiktet hans «eksploderte i blod».

Brudd i ansiktet

Jonathan ble fraktet til sykehus, hvor det ble konstatert flere brudd i ansiktet. Han kan bli nødt til å gjennomgå ytterligere operasjoner, skriver avisen Independent.

Bilder av Jonathan viser ham med blåveis og blodig ansikt rett etter hendelsen. Et annet bilde, tatt flere dager senere, viser hevelsen rundt øyet.

Grunnen til at skaden tilsynelatende har rammet forskjellige øyne, er at det ene bildet ble tatt i et speil.

Virus-rasisme

Ved å dele hendelsen ønsker Jonathan å sette søkelys på at virusfrykten gir utslag i rasisme. Rasisme er hat, og med koronaviruset har rasistene funnet nok en unnskyldning til å uttrykke sitt hat.

– Rasisme har endret seg i form og uttrykk opp gjennom årene, og igjen tyter den frem i lys av COVID-19-krisen, skriver han.

Posten hadde tirsdag kveld fått 48.000 reaksjoner og 8700 kommentarer.

En talsmann for politiet i London sier til Independent at de etterforsker angrepet, men at ingen hittil er arrestert.