Det endte med kjevebrudd og operasjon på Ullevål Sykehus.



Det var i førstedivisjonskampen mellom Comet Halden og Haugesund Seagulls lørdag at den rutinerte dommeren, Eirik Hansen, hadde maks uflaks. En puck på avveie traff Hansen kontant i ansiktet.

– Jeg merket straks at det hadde skjedd noe alvorlig, for det var akkurat som om tennene var løse. Det var de heldigvis ikke, men det var to brudd i kjeven. Det var vondt, og ble bare verre og verre.

Dommeren konstaterer at det er den verste skaden han har hatt, og understreker at dommere sjelden utsettes for skader når de dømmer i den norske ligaen.

Spilte ferdig kampen med to kjevebrudd

Smertene til tross, Hansen valgte å fullføre kampen, men det var den lengste perioden han kan huske i dommerdrakta.

– Hver gang jeg skulle blåse var det vondt. Jeg kunne ikke bite i fløyta så jeg måtte få hjelp av en annen erfaren dommer til å blåse så man skulle høre lyden.

Etter kampen slet han med å spise og det ble påvist kjevebrudd. Nå har Hansen blitt operert på Ullevål, og må leve med plater i kjeven og i haken. Dommeren har blåst i fløyta for siste gang denne sesongen.

Skulle dømt sin siste Get-liga kamp på torsdag

Dommeren fikk tilsyn etter at pucken traff.

Hansen har dømt kamper på øverste nivå i Norge i 25 år, og har nå bestemt seg for å trappe ned. Skaden kom derfor på et ugunstig tidspunkt for dommeren.

– Det er maks uflaks for meg. Jeg skulle dømt avskjedskamp i Get-ligaen på torsdag, Frisk-Lillehammer, og nå blir ikke det noe av. Det gnager meg mest, sier Hansen.

Men humøret er det likevel ikke noe å si på:

– Jeg må spise suppe i seks uker, sier han og ler.