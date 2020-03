Dette er Norges Nations League-gruppe

Østerrike, Romania og Nord-Irland er Norges motstandere i Nations League-gruppespillet som spilles fra september til november.

– Det var vel en helt grei trekning. Jeg hadde håpet på Tsjekkia av de øverst rangerte lagene, for Østerrike har et bedre lag enn Tsjekkia. Samtidig skal Lagerbäck være godt fornøyd med at det ble Nord-Irland og Romania, for det er to lag Norge skal være bedre enn når gruppespillet skal i gang, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Mathisen mener Norge vil være bedre rustet når den første Nations League-kampen spilles i september.

– Norge har et utrolig spennende lag med mye unge spillere som bare vil bli bedre det neste året, og jeg tror det er gode muligheter i denne gruppen. Å komme seg til VM via Nations League blir en enda lengre vei enn inn til et EM, men med tanke på ranking og fremtidige gruppespill er det uansett viktig å gjøre det godt, mener Mathisen.

Norge rykket opp til nivå B etter forrige Nations League. Slik ser de fire gruppene på nivå B ut:

Gruppe 1: Romania, Nord-Irland, Norge, Østerrike

Gruppe 2: Israel, Slovakia, Skottland, Tsjekkia

Gruppe 3: Ungarn, Tyrkia, Serbia, Russland

Gruppe 4: Bulgaria, Irland, Finland, Wales

Om ikke Norge kvalifiserer seg gjennom vanlig VM-kvalifisering, må herrelandslaget vinne gruppen sin på nivå B for å i det hele tatt ha en sjanse til å spille i VM 2022.

Det er bare to nasjoner som tar seg til playoff via Nations League. Dette er de to beste gruppevinnerne (basert på Nations League-rankingen) som ikke har klart å kvalifisere seg til VM eller VM-playoff via vanlig kvalik.

Under kan du se alle Nations League-gruppene:

Nivå A:

Gruppe 1: Polen, Bosnia-Herzegovina, Italia, Nederland

Gruppe 2: Island, Danmark, Belgia, England

Gruppe 3: Kroatia, Sverige, Frankrike, Portugal

Gruppe 4: Tyskland, Ukraina, Spania, Sveits



Nivå B:

Gruppe 1: Romania, Nord-Irland, Norge, Østerrike

Gruppe 2: Israel, Slovakia, Skottland, Tsjekkia

Gruppe 3: Ungarn, Tyrkia, Serbia, Russland

Gruppe 4: Bulgaria, Irland, Finland, Wales

Nivå C:

Gruppe 1: Aserbajdsjan, Luxembourg, Kypros, Montenegro

Gruppe 2: Armenia, Estonia, Nord-Makedonia, Georgia

Gruppe 3: Moldova, Slovenia, Kosovo, Hellas

Gruppe 4: Kasakhstan, Litauen, Hviterussland, Albania