Tirsdag opplyste Helsedirektoratet at 32 personer nå har fått påvist smitte av det nye koronaviruset i Norge. Seks av de smittede er ansatte ved øyavdelingen på Ullevål sykehus.

– Det står bra til med alle sammen. Ingen er på sykehus, alle er i hjemmeisolering, som er langt strengere enn karantene, sa administrerende direktør ved sykehuset, Bjørn Atle Bjørnbeth, under en pressekonferanse tirsdag ettermiddag.

Alle ansatte som har testet positivt er ansatte ved øyeavdelingen ved sykehuset. 130 av 311 ansatte ved øyeavdelingen på Ullevål er satt i karantene.

Til sammen er totalt 280 ansatte på sykehuset satt i karantene.

Sykehuset vil kontakte 80 pasienter som kan være smittet.

I karantene

Øyeavdelingen behandler opptil 1700 personer ukentlig. Alle pasienter som har vært innom sengeposten ved øyeavdelingen i uke 9 skal også i karantene, og vil bli oppringt av sykehuset. Nå vil pasienter også bli behandlet i Trondheim og i Bergen.

– Det har vært usikkerhet fra blindeforbundets side om folk kan risikere synstap. Vi kan forsikre befolkningen om at dette ikke vil skje. Vi håndterer øyeblikkelig hjelp, sa Bjørnbeth under konferansen.

Driften ved sykehusets andre avdelinger vil gå som normalt. Driften er ikke redusert noen andre steder. Dette rammer kun øyeavdelingen, forsikrer Bjørnbeth.

Alle som kommer til sykehuset må opplyse om hvorvidt de har vært på reise i områder som betraktes som smittsomme.

Kontroll

Under pressekonferansen vil administrerende direktør ikke gi en lovnad om at smittesituasjonen er under kontroll.

– Har dere kontroll på situasjonen?

– Å hevde at noen har kontroll på en smittesituasjon vil være veldig dumt. Vi må ta det som det kommer, sier Bjørnbeth til TV 2.

Statsminister Erna Solberg understreker at det er viktig at man tar forhåndsregler for å unngå smittespredning.

- Det er viktig fordi vi ikke har en vaksine. For de som er sårbare, så er dette en farlig sykdom, sier Solberg.

Statsministeren tror ikke koronaviruset vil få samfunnet til å stoppe opp, men hun tror ting kan gå litt saktere.

– På daglig basis får vi nyhetsvarsler om flere hundre i karantene. Hvordan tror du det påvirker folk?

– Det er viktig å huske på at ingen av de som er smittet har blitt ordentlig syke. Vi bruker en karanteneordning for å sikre at smitten ikke blir sterkere spredt for å beskytte de som er ekstra sårbare, sier statsministeren.