Marte Olsbu Røiseland leverte en historisk prestasjon under VM i Anterselva da hun ble den første skiskytteren til å ta sju medaljer i ett og samme mesterskap.

Men når verdenscupen starter opp igjen med sprint i Nove Mesto på torsdag, blir det uten VM-dronningen på startstreken.

Marte Olsbu Røiseland bekrefter overfor TV 2 at fraværet skyldes sykdom.

– Jeg pådro meg en liten influensa i helga, og er ikke slag ennå. Jeg har litt feber og hoste, rett og slett vanlige influensasymptomer, opplyser Marte Olsbu Røiseland til TV 2.

Stemmen bærer tydelig preg av at hun ikke er helt topp.

– Ikke noe koronavirus?

– He-he, nei, det er det ikke. Det håper jeg virkelig ikke, sier hun.

VM-dronningen forteller at det er en «bonus» om hun rekker verdenscuprennene i Kontiolahti, som er mellom 13. og 15. mars.

– Jeg krysser fingrene for at jeg i hvert fall rekker Holmenkollen. Det er umulig å spå, så jeg får ta tida til hjelp, sier hun.

– Du er ikke sengeliggende?

– Nei, det går ganske greit, så jeg håper jeg snart er på beina igjen, sier hun.

– Det er så mye som kunne gått galt

Til tross for det uønskede konkurranseoppholdet hjelper det på humøret å tenke tilbake på de magiske dagene i Anterselva, der hun tok fem gull og to bronse.

– Det går litt mer opp for meg for hver dag. Det er selvfølgelig veldig kjedelig ikke å kunne gå i Nove Mesto, men da begynner man å sette mer pris på det man har gjort. Jeg er bare utrolig glad for at jeg fikk influensa nå, og ikke før VM. Det er så mye som kunne gått galt, men i VM gikk alt inn. Da skal jeg tåle en liten nedtur, sier hun.

Tidligere tirsdag bekreftet landslagslege Lars Kolsrud at Marte Olsbu Røiseland ikke blir å se i Nove Mesto.

– Marte står over Nove Mesto, men håper å føle seg klar til Kontiolahti, opplyser landslagslege Lars Kolsrud til TV 2.

På spørsmål om fraværet skyldes sykdom eller slitasje etter VM, svarer han:

– Jeg tror et Ole Brumm-svar er riktigst her. Dette henger ofte sammen, og hun var med på alt i VM.

Klatret kraftig i sammenlagtcupen

Takket være VM-suksessen klatret Olsbu Røiseland kraftig i sammenlagtcupen de snaue to ukene mesterskapet pågikk. Hun er for øyeblikket nummer fire, ti poeng bak Tiril Eckhoff på tredjeplass og 16 poeng bak annenplasserte Hanna Öberg. Opp til verdenscupleder Dorothea Wierer er det 122 poeng.

Nå kommer uansett avstanden til å vokse, ettersom Olsbu Røiseland går glipp av både sprinten torsdag og fellesstarten søndag. I tillegg ryker stafetten lørdag.

Et annet usikkert kort til Nove Mesto - der skiskytterne for øvrig må konkurrere for tomme tribunen grunnet frykt for koronaviruset - er Erlend Bjøntegaard. Han går ikke sprinten fredag, men ifølge landslagssjef Per Arne Botnan kan han være aktuell for stafetten lørdag og fellesstarten søndag.