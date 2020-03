Mannen er i tillegg ilagt en bot 18.000 kroner.

Ifølge Nettavisen ble han opprinnelig ilagt et forelegg på 15.000 kroner som han har nektet å godta, og saken endte derfor i retten.

I dommen fra Vestfold tingrett kommer det frem at den nå dømte mannen delte linker til bildene på flere plattformer, selv etter at det ble opplyst offentlig at spredning av bildene ville straffeforfølges.

«Tiltalte har ikke forsøkt å skjule bildedelingen. Han har delt bildene på flere ulike fora, herunder både Twitter, Facebook, egen blogg og under en kommentar på VG, selv etter at det var offentlig kjent hvilken belastning videre spredning innebar for Mørk. Sett i lys av dette må overtredelsen og tiltaltes skyld karakteriseres som grov,» står det i dommen.

Mørk sto i 2017 frem med sin historie, og fortalte til TV 2 at livet ble snudd opp ned etter at private bilder kom på avveie.

Dommen legger vekt på hvilken belastning bildespredningen har vært for håndballstjerna.

«Mørk har forklart at bildespredningen har vært en stor belastning for henne både psykisk og fysisk,» står det.

Fra før har to mann blitt ilagt forelegg på 150.000 kroner av Forliksrådet. Mannen i 30-årene som nå er dømt nektet å godta forelegget, og saken gikk dermed til retten, der han tapte på alle punkter.