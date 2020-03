Manchester United, Barcelona og Ajax er alle klubber som har vært under ledelse av Louis van Gaal.

Den tidligere nederlandske landslagstreneren følger sine landsmann tett og kommer med en klar mening om Frenkie de Jong som gikk til Barcelona for om lag 770 millioner kroner.

– Han spiller bare på grunn av prislappen. Det er jeg overbevist om, sier van Gaal til Ziggo Sport, gjengitt av Daily Mail.

Etter overgangen fra Ajax har 22-åringen spilt 36 kamper i alle turneringer for Blaugrana. Uttellingen har vært to scoringer og fire målgivende pasninger.

– Ernesto Valverde ville elsket å ha hatt ham, men nå har de en ny trener (Quique Setien jou.anm). Det spørs om han vil få spille like mye fremover, siden de ikke var han som signerte ham, spør den tidligere Barcelona-treneren.

Louis van Gaal mener hovedproblemet er at de Jong blir brukt feil.

– Han spiller ikke i sin beste posisjon. I Ajax lette alle etter ham. Han var i sentrum av spillet. I Barcelona er det ikke slik. Det er en stor forskjell, mener 68-åringen.

En annen Ajax-spiller som har flyttet på seg i det siste er stoppertalentet Matthijs de Ligt. 20-åringen gikk til Juventus, de Jong til Barcelona. Louis van Gaal mener spillerne burde byttet plass.

– Om det bare var en klubb som skulle kjøpe Matthijs de Ligt, så hadde det vært Barcelona. Med Sergio Busquets fortsatt på laget, så viser det seg at Frenkie de Jong burde gått til Juventus. Barça mangler mer en de Ligt-type enn de Jong, forteller han.

Barcelona gikk i helgen på et smertelig 0-2-tap for erkerival Real Madrid i El Clásico. Los Blancos tok med det over tabelltoppen i La Liga. Real Madrid er ett poeng foran den katalanske klubben etter 26 serierunder.