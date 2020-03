Denne uken har superbilprodusenten Koenigsegg gjort det igjen.

De har lansert nok en spinnvill hyperbil, eller «megacar» som den faktisk kvalifiserer til.

Her har svenskene tøyd strikken ytterligere. Så langt at man nesten kan begynne å lure på hvor dette skal ende.

For første gang i historien har Koenigsegg presentert en megabil med plass til fire. Gemera er navnet på nykommeren, som er en ladbar hybrid med ubegripelig mye krefter.

1.700 hk

Selv kaller Koenigsegg nykommeren for verdens første Mega-GT.

Nyhetene på bilen er mange. Men først og fremst er de den brutale kraftpakken som kanskje vekker aller mest oppsikt.

Den nye fireseteren yter ubeskrivelige 1.700 hk. Fra før er vi vant til at Koenigsegg utstyrer bilene sine med digre V8-motorer. Det er langt ifra tilfellet på nye Gemera. Her sitter det totalt fire motorer, en bensindrevet og tre elektriske.

Stort heftigere enn dette blir det ikke. Dette er verdens første Mega-GT.

Bensinmotoren er en helt nyutviklet 3-sylindret twinturbomotor på bare to liter. Å få den lille rakkeren til å levere 600 hestekrefter alene, er svært imponerende i seg selv. Og egentlig bør 600 hestekrefter være mer enn nok for de aller fleste.

Koenigsegg er ikke enig, og supplerer altså bensinmotoren med tre kraftige elmotorer. To av disse er montert bak, mens den tredje sitter foran.

Samlet systemeffekt er altså 1.700 hestekrefter og hold deg fast: 3.500 Nm!

Koenigsegg vil sette verdensrekord på 500 km/t

Selv om bensinmotoren bare har tre sylindre, lover Koenigsegg et spektakulært lydbilde.

0-100 km/t på 1,9 sekunder

Gemera har selvsagt firehjulsdrift, og når bilen ikke veier mer enn 1.850 kg, klarer den sprinten fra 0-100 km/t på megaraske 1,9 sekunder. Tar du med deg svigermor på tur her, bør du vurdere å ta med surstoffmaske.

Vi kan forresten legge til at bensinmotoren kun veier 70 kg, og som alltid er lavest mulig vekt i høysetet hos Koenigsegg.

Dersom du får det riktig så travelt, og tilfeldigvis bor i Tyskland med fri fart på veiene, kan du være sikker på at Gemera henter deg tidsnok inn til samtlige avtaler. Toppfarten er over 400 km/t. Og dit kommer du fra stillestående på UNDER 20 sekunder. Det er ubeskrivelig fort. Nesten skummelt.

Koster 27 millioner – ble utsolgt på et øyeblikk

Karbon dominerer interiøret.

Kan kjøres helelektrisk

Som vi allerede har nevnt er dette en ladbar hybrid. Det betyr at bilen også kan kjøre helelektrisk, for de som er interessert i det.

Batteripakken støtter 800 volt og er på 15 kWt netto. Totalt yter de tre elmotorene 1.100 hestekrefter sammen, og den elektriske rekkevidden er oppgitt til 50 kilometer. Dersom du kjører på ren el, skal det fortsatt ikke stå på ytelsene. Toppfarten er for eksempel 300 km/t – på elektrisk drift.

Vipper du bilen over i hybridmodus skal rekkevidden være solide 1.000 kilometer.

Norske Fred er med på å bygge verdens raskeste bil

Navnet Gemera er ikke tilfeldig. Det består av de to svenske ordene «ge» (å gi) og «mera» (mer). Altså å gi mer. Eller på engelsk: «To give more».

Familiebil?

Utover de ekstreme kreftene, topper Koenigsegg alt med å servere dette i en «praktisk» familiebil – med fire seter og for ikke å snakke om de åtte koppholderne. Alt er med andre ord tilrettelagt for en skikkelig langtur.

I motsetning til andre hyperbiler fra Koenigsegg, skal Gemera være en mer praktisk bil. Det bekreftes også av dørene, som er såpass store at man ikke trenger å skyve fremsetene for å komme seg inn bak.

Og apropos bak: Her kan passasjerene styre alt fra klimaanlegg til musikk via en egen medieskjerm. Og selvfølgelig får du litt bagasjeromsplass også. Totalt 200 liter fordelt mellom oppbevaringsrommene foran og bak.

Om Gemera har ISOFIX i baksetene? Jepp!

Her kan du være sikker på at passasjerene får en opplevelse for livet.

Lamborghini Huracan EVO: Noen biler tar pusten fra deg – dette er en slik bil

Mektig design

Det er kanskje unødvendig å bekrefte at design er høyt prioritert hos Koenigsegg. Basert på de første bildene av Gemera, er det ingen tvil om at dette også ser ut som et beist.

Fronten vil noen kanskje dra kjensel på. Den henter nemlig inspirasjon fra tidenes første Koenigsegg-modell, nemlig prototypen Koenigsegg CC fra 1996.

Hekken sladrer naturligvis om at dette er en bil som mener alvor, med en solid diffusor, smale lykter og to digre eksospotter som peker rett til himmels. Halleluja!.

Hva den nye megabilen vil koste er ikke kjent, annet enn at den blir fryktelig dyr. Totalt skal det kun bygges 300 eksemplarer av modellen. Så får vi inderlig håpe at noen pengesterke nordmenn føler sitt kall, og bestiller bilen.

Tidenes raskeste Porsche er avduket

Se flere bilder av nye Gemera:

^

Her får prinsesse Märtha Louise bli med på tur i Ferraris "familiebil" – med over 600 hk. Se hele intervjuet i Broompraten: