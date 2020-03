Ødegaards Facebook-profil «hacket»: – Jeg fikk helt noia

Lytt til nyeste episode av B-laget nå!

I den ferskeste episoden av podkasten B-laget møter TV 2 -trioen Marius Skjelbæk, Jesper Mathisen og Simen Stamsø Møller 21-årige Martin Ødegaard på hjemmebane i San Sebastian I Nord-Spania.

Innimellom sedvanlig «B-lags-prat» om tacovaner, parodier og skråblikk på fotball, byr Ødegaard på hemmeligheter fra sine ville år i starten av fotballkarrieren.

Fikk noia

Høsten 2014 var han Europas mest ettertraktede tenåring. Han kunne så å si velge og vrake i de største klubbene i verden. Fra Pep Guardiola i Bayern til privatfly i Real Madrid. Også Manchester City, Liverpool og Barcelona var på banen – sammen med alt som kunne krype og gå av store managerprofiler og fete kontrakter. Valget falt på Real Madrid.

Martin Ødegaard med B-laget.

– De gjorde et fantastisk god jobb og har egentlig behandlet meg ekstremt bra siden, sier drammenseren, som naturligvis aldri glemmer dagen han signerte for kanskje verdens største klubb (hvem i all verden hadde glemt noe sånt?).

– Det var en syk dag. Men noe av det jeg husker best var da jeg kom tilbake på hotellet igjen. Jeg logget meg inn på Facebook og plutselig haglet det med varsler. Det var jo egentlig bare en vanlig profil med venner og kjente fra Drammen, men plutselig var den gjort om til en side som var åpen for alle. Der hadde jeg et bilde av Lionel Messi, forteller Ødegaard.

B-lagets Marius Skjelbæk var tilstede i Spania da «hackingen» foregikk og dekket begivenheten for TV 2.

– Jeg husker spanske presse skulle nagle deg fordi du var Messi-fan, forteller Skjelbæk i podkasten.

– Ja, jeg fikk litt noia. Det ble jo screenshotet mange ganger.

Foran hundrevis av pressefolk – fra et titalls land – fikk 16-åringen spørsmål om hvem han syntes var verdens beste fotballspiller. Spanske journalister hadde dynamitt og våpen i tastaturet. Men en lun gutt fra Drammen svarte Ronaldo, gliste litt og så ned på foreldrene på første rad.

10’ern er drømmen

I podcasten snakker Ødegaard om utviklingen av karrieren og om nedturen det var å måtte forlate Madrid og reise på utlån til Heerenveen.

– Jeg valgte jo Real Madrid fordi jeg trodde jeg skulle spille der. Det var en litt tung periode da jeg måtte reise på utlån, sier han.