I 2017 skrev TV 2 om Hannah Lunden (19), som ble lam fra halsen og ned i en rideulykke.

Helt siden ulykken har tenåringen sloss for et selvstendig liv. Hun har ønsket å få utvidet sin BPA-ordning.

– Motivasjonen er å kunne leve det livet jeg ønsker, men også å bane vei for alle andre funksjonshemmede som blir dyttet bort av kommunene sine, har Lunden tidligere sagt til TV 2.

Nå ser det ut som hun må forberede seg på flere tøffe år.

Helse frifinnes

19-åringen har siden den dramatiske ulykken for fem år siden hatt behov for BPA (Brukerstyrt personlig assistanse).

Lunden har vært gjennom tre søkeprosesser hos kommunen og fylkesmannen for å få utvidet ordningen: Det har blitt tre avslag. Derfor gikk hun rettens vei.

Mandag falt dommen i Aust-Agder tingrett. Der frikjennes Helse- og omsorgsdepartementet.

– Jeg er litt tom. Det er jo kjipt, sier Lunden til TV 2, to timer etter at hun har fått formidlet innholdet i dommen.

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en ordning der mennesker som trenger hjelp kan få praktisk bistand til å gjøre ting andre kan gjøre selv. Med en BPA-ordning kan du administrere din egen hverdag, ved at du selv skal kunne bestemme hvem som skal være assistenter, hva assistentene skal bistå med, og til hvilke tider. Brukerstyrt personlig assistanse gir deg større muligheter til å leve et aktivt og selvstendig liv enn for eksempel hjemmetjenester. Kommunen har plikt til å tilby BPA til personer med bistandsbehov. Kilde: helsenorge.no | nhf.no

– Skjønner ikke hva det dreier seg om

I dag har Lunden 15 timer assistanse om dagen, men mener at hun har behov for flere timer for å kunne leve et fullverdig liv.

Hun sier at hun er frustrert, og mener domstolen ikke har skjønt poenget. 19-åringen sier hun mener BPA-ordningen burde brukes i større grad for at folk som henne skal få leve et vanlig liv.

– Det virker som de ikke skjønner at hva dette dreier seg om. Det er ikke tapet i retten som er det verste, men at de ikke skjønner hva BPA er skapt for. Det er et likestillingsverktøy, ikke en helseordning. Det er til for at man skal leve det livet man har lyst til å leve, sier Lunden.

19-åringen sier hun har opplevd stor engasjement rundt sin sak, og at hun ikke vil gi opp helt ennå.

– Jeg har ikke tenkt til å gi meg. Det er vanskelig å se hvordan veien blir videre, men det skal vi ta stilling til de neste dagene, sier hun.