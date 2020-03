– Jeg skal skifte etternavn til Rosén, sier Adrian Sellevoll (22) spøkefullt til God morgen Norge.

Det er den tidligere «Ex on the Beach»-deltakeren som sist måtte forlate Farmen kjendis. Men reisen hans tilbake til gamledager er ikke over, og han kom inn på Torpet.

Der båndet han umiddelbart med en annen deltaker, nemlig Alex Rosén (51).

Se hele intervjuet øverst i saken!

– Favorittperson i hele Norge

Da Sellevoll gikk ut av Farmen kjendis håpet han på at han skulle ende på Torpet. Han hadde ingen anelse om hvem som skulle være der.

– Så kommer jeg dit også står min favorittperson i hele Norge der i ullgenser og smiler, forteller Sellevoll og fortsetter:

– Jeg ble starstruck.

Rosén syntes det var helt fantastisk å få Sellevoll inn på Torpet.

– Da jeg så han tenkte jeg: her kommer sønnen min, sier Rosén.

Også Donna Ioanne, en annen deltaker inne på den lille gården, påpekte at Sellevoll var som Rosén sin bortkommende sønn.

Gode venner

Det Alex Rosén liker så godt med 22-åringen er at han er veldig til stede, og at han ikke er redd for å ta i et tak.

– Han klagde på at det var smerter i kroppen, og det hørte jo ikke jeg på. Så derfor så forsvant jo den smerten med en gang, forteller 51-åringen om Sellevoll.

Sellevoll hadde skadet ryggen sin tre dager før han skulle inn på Farmen. Han hadde derimot ikke noe problem med å hjelpe til med gårdsarbeidet når det var Rosén som spurte om hjelp.

– Det går så mye lettere når det er en du har en sånn kjemi med, forklarer Sellevoll.

Duoen er full av latter når de gjester God morgen Norge sammen, og ler av historier som skjedde inne på gården. De hadde blant annet problemer med at kuene stakk av, og at de nærmest spiste de andre deltakerne ut av gården.

– Jeg spiste opp til seks skåler havregryn, lagde 25 pannekaker om dagen, i tillegg til frokost, lunsj, middag og kvelds, ler Sellevoll.

Har holdt kontakten

De gode vennene har også klart å holde kontakten utenfor gården.

– Vi har hengt en del på utsiden. Jeg har vært hjemme hos Rosén i Bærum, og han har fått et gullkjede av meg, forteller 22-åringen.

Denne gaven setter Rosén stor pris på, og mener det har ført dem nærmere hverandre.

– Det var den feiteste lenken han hadde, også fikk jeg det. Da tenkte jeg at dette kommer innenifra, det kommer fra hjertet, sier 51-åringen.