– Du er pliktig til å hjelpe dyr i nød

En augustkveld i fjor var det en liten krabat som satte husfreden på hodet hos familien Veie-Rosvoll i Verdal, Trøndelag. De rare lydene i hagen viste seg å være en foreldreløs oter, og siden da har familien vært oterens fosterfamilie.

Loven sier du er pliktig til å hjelpe

– Dette er en fantastisk, sjarmerende historie og jeg syns de har gjort alt riktig, sier veterinær og president i Den norske veterinærforening, Torill Moseng til God morgen Norge.

Veterinæren presiserer at paragraf fire i dyrevelferdsloven sier at enhver som finner et hjelpeløst, sykt eller skadet dyr har plikt til å hjelpe eller å skaffe hjelp.

Dersom du påtreffer et dyr skal du gjøre som familien Veie-Rosvoll og ringe fagfolk for å få råd om hva du skal gjøre, forteller Moseng.

OTERKOS: Baby-Svenn koser med fostermoren Linda-Marie. Foto: Instagram @svenntheotter

– Det ser ut som at Svenn har det veldig bra, at familien har tilpasset seg han. De lærer han naturlig adferd, og Svenn kan gjøre de tingene han skal som en oter.

Ikke alltid rett å ta til seg ville dyr

Moseng betegner oteren Svenn som en lykkehistorie, men advarer om at det ikke er alltid like lett å ta til seg et vilt dyr.

– Finner man et skadet dyr må en veterinær vurdere om dyret skal behandles eller avlives – for det er også riktig i mange tilfeller, sier Moseng.

Dersom dyret behandles og man vurderer å beholde dyret, forteller Moseng at man skal snakke med fagfolk, for eksempel viltbiologer eller viltnemda. Da kan man lære hvordan dyret kan ha et godt liv i fangenskap til de kan settes ut igjen.

Veterinæren sier at neste vurdering er om dyret får god dyrevelferd. Dyret trenger riktig fôr og næring, et naturlig miljø og mulighet for å gjøre de tingene dyret har et naturlig instinkt om gjøre.

– Det er ikke alltid riktig å ta et vilt dyr til seg, minner veterinæren om, og forteller at ikke alle dyr får en like hyggelig historie som oteren Svenn.

Advarer om at dyrene kan bli farlige

En påminnelse fra Moseng er at mange dyr er søte når de er små, men at dyrene vil vokse seg større og kanskje også bli farlige.

– Det må man også tenke over, dersom man skal ta til seg et vilt dyr.

I NATURLIGE OMGIVELSER: Svenn på svømmetur. Foto: Instagram @svenntheotter

Et vilt dyr som blir tatt vare på, bør settes ut igjen, slik som oteren Svenn i Trøndelag.

– Svenn kan nok fungere godt i det området, fordi han er et semiakvatisk dyr og har tilgang til å svømme og fiske. Men han har lært å være oter på en litt annen måte enn vanlige otere, og da blir han også preget av det.