Lytt til nyeste episode av B-laget nå!

I et eksklusivt intervju i TV 2s podkast B-laget i San Sebastian snakker fotballstjernen Martin Ødegaard denne uken ut om fotballkarrieren til nå.

Siden han sensasjonelt slo gjennom som 15-åring i Strømsgodset i 2014, har han vært vant til rollen som Fotball-Norges fremste posterboy.

Men etter Erling Braut Haalands eventyrlige gjennombrudd i Bundeliga og Champions League, har jærbuen fått de feteste overskriftene og blitt spilleren «alle» nå snakker om.

– Det er faktisk ganske deilig, altså. Jeg trives i skyggen av Erling, gliser Ødegaard, som daglig snakker med Dortmund-spilleren på Snapchat.

For selv om Ødegaard selv også er i ferd med å legge bak seg en stor debutsesong i La Liga, der han blant annet ble kåret til ligaens beste spiller i september, er det en 19-åring med bostedsadresse Tyskland som i dag er Fotball-Europas heteste objekt.

– Det han gjør nå, det er det sykeste. Det går egentlig ikke an å beskrive. Han kom inn første matchen i Dortmund og dunka inn et hat trick. Da tenkte jeg: «Det stopper ikke her vettu, nå flyr han». Når Champions League-hymnen spilles, står han bare og gliser. Som en guttunge som har fått godis, beskriver Ødegaard.

Vurderte tatovering

I kjent B-laget-stil snakkes det i episoden også om alt annet enn fotball. Ødegaard letter blant annet på sløret om klassiske «stjernesmeller» i internasjonal fotball, som tatoveringer.

– Jeg vurderte faktisk det en periode. Keeperen i Heerenveen mente jeg måtte ha det.

– Men du er da ikke Joshua King, påpeker B-laget.

– Nei, haha. Det er ikke så mye smykker og sånt. Men jeg ombestemte meg på tatovering også. Hadde jeg kommet hjem til Drammen med det, hadde jeg knust mange hjerter, sier han.

I episoden forteller Ødegaard også åpent om sitt forhold til Real Madrid, hvordan han syntes det var å takle overgangen til å bli medieobjekt i ung alder, nedturen i Nederland og mye, mye mer.

