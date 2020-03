Da migrantene oppdaget at ryktet ikke stemte, brøt det ut opptøyer i byen.



Opprørspoliti ble sendt ut for å få kontroll over situasjonen, og det kom til håndgemeng med flyktninger og migranter som krevde å få komme over til fastlandet.

Tirsdagens uro er et resultat av de siste dagers spenning på øya og utålmodighet blant de mange tusen som lever under elendige forhold i leiren.

Kom med alt de eier

Tirsdag ettermiddag så det ut til at politiet var i ferd med å få kontroll over situasjonen, men flere flyktninger var fortsatt på vei fra flyktningleiren til hovedstaden Mytilini.

Avstanden er rundt fire kilometer. Store menneskemengder har kommet vandrende med det de har av bagasje og eiendeler i den tro at de endelig skulle komme seg vekk fra flyktningleiren på Lesvos og videre til fastlandet.

Lokalbefolkningen er oppgitt over situasjonen. En gruppe innbyggere i en landsby planlegger aksjoner for å hindre flyktninger og migranter i å ta seg inn i landsbyen.

Lokalbefolkningen holder pusten

Det er ikke meldt om nye ankomster av båtflyktninger til Lesvos tirsdag. Dette skyldes meget sterk vind og opprørt hav.

Innbyggerne holder imidlertid pusten og frykter hva som vil skje når været igjen blir bedre og tusenvis av flyktninger og migranter som venter i Tyrkia forsøker å krysse havet.

Etter at Tyrkia på torsdag åpnet grensene, har migranter og flyktninger strømmet til i håp om å komme seg til Europa. Mange prøver å ta seg over grensen i nærheten av den tyrkiske byen Edirne, mens andre legger ut i båter i håp om å komme seg til en av de greske øyene.

Videoopptak som ble publisert mandag viser at den greske kystvakten skjøt skremmeskudd mot båtflyktninger og brukte båtshaker for å få dem til å returnere til Tyrkia.

