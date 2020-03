Det melder klubben på sine hjemmesider.

Den tidligere Premier League-profilen har de siste årene spilt for Tromsø, men har vært uten klubb siden årsskifte.

Tromsø rykket ned til Obos-ligaen forrige sesong.

Nå fortsetter Morten Gamst Pedersen karrieren i Alta IF som til daglig spiller i 2. divisjon.

– Det fristet å komme hjem til Finnmark nå og være med på et spennende prosjekt i Alta IF. Vi har ambisjoner om å løfte klubben, og det vil jeg gjerne være med på, sier Gamst Pedersen til klubben.

– Jeg ønsker å gi noe tilbake til Finnmarks-fotballen, og jeg gleder meg til å komme i gang med årets sesong, fortsetter han.

Hovedtrener i Alta IF Vidar Johnsen er meget fornøyd med å fått på plass mannen med over 260 kamper i Premier League. Sammen med Morten Gamst Pedersen er tidligere Tromsø-spiller Hans Norbye hentet til klubben.

– Dette er først og fremst et stort sportslig løft for oss, sier Johnsen.

Klubben omtaler signeringen som den aller største i klubbens historie.

– At de velger å komme hjem til Finnmark er både et sterkt signal til oss, men jeg tror det vil være et stort løft for fotballen i hele Finnmark, og vi ser på dette som en signering for hele fylket, ikke bare oss, mener Alta IF-treneren.

Saken oppdateres.