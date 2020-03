Det er registrert over 100 koronasmittede i USA, inkludert dem som er evakuert tilbake til USA fra andre land. Noen av dem ble hentet fra et cruiseskip i Japan.

Rundt halvparten er smittet i utlandet eller smittet av folk som er kommet tilbake fra smitteområder utenfor USA.

Men man kjenner ikke til hvor de øvrige er blitt smittet, noe som betyr at smitten har slått rot i USA. Mye tyder på at den har vært til stede i Seattle-området i lengre tid, noe som betyr at det kan bli mange flere smittede.

Selv om alle dødsfallene har skjedd i delstaten Washington, sier president Donald Trump at han ikke har planer om å innføre reiserestriksjoner mellom amerikanske delstater.

