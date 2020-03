Ap-topp lover «knallbra» Metoo-tale i Trondheim

Uttalelsen kommer kort tid før årsmøtet i Trøndelag Ap 20. – 22. mars, som skal velge nytt fylkesstyre. Giske er foreslått både som leder og nestleder. Et comeback i fylkeslaget betyr at Giske får plass i Aps mektige landsstyre.

– Det er Trøndelag som må velge den de best mener representerer det de vil være, men jeg kunne ønske Giske lot partiet få ro nå, ved å respektere det at støyen rundt ham ødelegger for oss, og sette partiet først, sa kvinnenettverkets leder til Dagbladet.

Faksimile fra Facebook-siden til Aps stortingsrepresentant Anette Trettebergstuen

Partileder Jonas Gahr Støre gikk deretter ut med støtte til Trettebergstuen.

– Jeg deler bekymringen for at personkonflikter ødelegger for det politiske arbeidet. Og det er forståelig at lederen for kvinnenettverket tar opp bekymringen hennes medlemmer tar opp. Men det er opp til Trøndelag Ap å velge sine ledere, og jeg regner med at de tar ansvaret det er å velge en samlende leder for fylkespartiet, sa Støre til VG.

Tirsdag henviser Aps nestleder Hedia Tadjik til Støres uttalelse, og har ingen kommentar til TV 2 utover dette.

– Støyen kommer utenfra

Lederen for kvinnenettverket i Trøndelag Hildegunn Gutvik er enig i at støy rundt Giske ødelegger for Arbeiderpartiet.

– Ja, men jeg opplever at støyen i stor grad kommer utenfra, og det er ødeleggende. Det er ikke heldig for den lokale prosessen. Trøndelag Ap må få gjennomføre sine valg i fred, sier Gutvik til TV 2.

– Hva er årsaken til at det blir så mye oppmerksomhet om personstrid?

– Fordi pressen er veldig opptatt av det. I lokallagene i Trøndelag oppleves det annerledes.

Samtidig bekrefter hun at det fortsatt er stor uenighet i partiet om Giske.

– Noen blir opprørt av at Giske synes å få makt etter metoo-saken, og har ikke lagt det bak seg. Mens andre vektlegger at partiledelsen har sagt at Trond er velkommen til full deltagelse i partiet, sier Gutvik.

Hun synes det er fint at Andreassen skal holde hovedtalen i Trondheim 8. mars, og skal selv delta på arrangementet.

Vanligvis møter mellom to og tre tusen mennesker opp for å høre hovedtalen, opplyser 8. mars-komiteen til TV 2.